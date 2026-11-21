Ветераны поделились со старшеклассниками опытом и рассказали о значении гражданской ответственности

В Астане прошла военно-патриотическая встреча «Есть такая профессия — Родину защищать», в которой приняли участие ветераны Вооруженных сил и Афганской войны, старшеклассники столичных школ и преподаватели начальной военной подготовки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы.

Мероприятие организовали Департамент по делам обороны и Управление образования Астаны. Ветераны рассказали учащимся о значении воинской службы, гражданской ответственности и долге перед Родиной.

Особое внимание на встрече уделили профессиональной ориентации школьников. Старшеклассников познакомили с военными учебными заведениями страны, требованиями к поступающим и особенностями различных военных специальностей. Ребятам также показали видеоролики о возможностях получения военного образования.

«Любовь к Родине — это качество, которое доказывается не пустыми словами, а конкретными делами. Спокойствие родной земли и безопасность страны зависят от ответственности каждого гражданина. Защищать Родину — большая честь и священный долг. Подрастающее поколение, думающее о будущем страны, должно быть образованным, дисциплинированным и патриотичным. Ведь завтрашний щит и опора страны — это сегодняшняя молодёжь», — приводит акимат Астаны слова заместителя председателя республиканского общественного объединения «Ветераны Вооруженных сил», генерал-майора в отставке Марата Нагуманова.

В ходе мероприятия преподавателей начальной военной подготовки, внесших вклад в патриотическое воспитание школьников, наградили почетными грамотами начальника столичного Департамента по делам обороны.

В завершение встречи учащиеся представили концертную программу и продемонстрировали образцы военной формы, приняв участие в специальном дефиле.