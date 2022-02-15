"Школьникам разрешат видеться с родителями 6 дней в году" – рассылку прокомментировали в МОН РК
В одном из популярных казахстанских Telegram-чатов появилось сообщение о том, что в 2024 году в стране откроют так называемые школы ООН, в которые детей будут забирать с пяти лет, а встречаться с родителями им разрешат лишь два раза в год по три дня. Это неправда, поясняет Stopfake.kz.
Это утверждение прокомментировали в Министерстве образования и науки РК.
«Мы не подтверждаем эту информацию», — сообщили в ведомстве.
Ни в СМИ, ни на официальных порталах информации об открытии подобных школ ООН не было. Более того, школ, из которых детей отпускали бы всего на шесть дней в году, не существует в мире.