Школьники Алматы покоряют Кремниевую долину

11 школьников из Алматы отправились в Кремниевую долину. Победители проекта AI Talents Almaty представят Казахстан на международной конференции по искусственному интеллекту TechEquity AI Summit 2026, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города
В США ребята уже встретились с представителем NVIDIA. Далее они посетят Стэнфордский университет и UC Berkeley, познакомятся с ведущими IT-компаниями и их разработками.
Кроме того, школьники примут участие в международном Company Brain Hackathon, где смогут продемонстрировать свои навыки и обменяться опытом с молодыми разработчиками из других стран.
Путь к этой поездке начался с большого отбора: 10 тыс. школьников прошли тестирование, 1 500 попали на углубленное обучение, а 11 лучших стали победителями AITK Fest 2026.