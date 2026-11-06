Школьники Алматы покоряют Кремниевую долину

Фото: акимат Алматы

В США ребята уже встретились с представителем NVIDIA. Далее они посетят Стэнфордский университет и UC Berkeley, познакомятся с ведущими IT-компаниями и их разработками.



Кроме того, школьники примут участие в международном Company Brain Hackathon, где смогут продемонстрировать свои навыки и обменяться опытом с молодыми разработчиками из других стран.



Путь к этой поездке начался с большого отбора: 10 тыс. школьников прошли тестирование, 1 500 попали на углубленное обучение, а 11 лучших стали победителями AITK Fest 2026.