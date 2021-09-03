Школьники Алматы смогут посещать бесплатные кружки

Общество
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Айгуль Турысбекова
Свыше шести тысяч школьников Алматы смогут посещать бесплатные кружки и творческие занятия в новом учебном году. В этот процесс будут вовлечены дети в возрасте от 4 до 17 лет, в том числе дети с особыми потребностями. На эти цели из бюджета выделено 504 миллиона тенге. Информацию о занятости дошколят и учащихся на брифинге Региональной службы коммуникаций сообщил руководитель Управления культуры Алматы Гани Майлибаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

Гани Майлибаев отметил, что по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева внедрен проект подушевого нормативного финансирования государственного творческого заказа, и это, безусловно, стало событием года.

"В 2021 году предполагаемый охват бесплатным посещением кружков в Алматы составляет более 6000 человек. Очередь формируется на каждый из 59 видов кружков отдельно. На сегодня уже 3800 детей и подростков посредством активированных ваучеров начали заниматься в кружках 20 видов. Во исполнение поручения Главы государства в следующем году планируется охватить до 40 000 детей", – сообщил Майлибаев.

Родители алматинских учащихся могут подробно ознакомиться с информацией о кружках на сайте artsport.edu.kz. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе.

Включение в очередь детей и подростков осуществляется в электронном формате. Очередь формируется на каждый вид кружка отдельно. Ребенок может посещать не более двух творческих кружков.

Наиболее востребованными кружками среди детей являются народные танцы, балет, живопись, рисование, домбра, клавишные инструменты, актерское искусство.

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