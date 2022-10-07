Школьники Астаны 13-14 октября будут учиться онлайн – СМИ

13-14 октября занятия в школах города Астаны будут переведены на дистанционный формат из-за проведения крупных международных мероприятий. Об этом сообщили в столичном управлении образования, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Сообщается, что в связи с проведением в столице 13-14 октября крупных международных форумов с участием глав государств и правительств планируется временно частично ограничить движение на некоторых участках дорог. Данная практика применяется во многих странах во время проведения таких крупных мероприятий.

«Для удобства школьников и родителей 13-14 октября занятия в школах города независимо от форм собственности будут переведены на дистанционный формат. В целом, дистанционный метод обучения для учащихся не является непривычным, так как данный формат обучения используется в зимний период в случае ухудшения погодных условий», – говорится в сообщении управления образования.

В ведомстве заверили, что все столичные школы обеспечены компьютерной техникой для проведения онлайн-занятий.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе Казахстан посетят с государственными визитами главы Катара, Турции и Туркменистана. 12-13 октября в Астане пройдет VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).