Школьники Астаны будут изучать основы религии Общество

Фото из открытых источников

В ряде школ Астаны планируется ввести новый предмет "Общество и религия", сообщил руководитель международного центра культур и религий Министерства по делам религий и гражданского общества Айдар Абуов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на медиацентр акимата столицы.



На сегодняшний день в учебной программе 9 классов среднеобразовательных школ столицы преподается предмет "Светскость и основы религиоведения". Однако, по словам Абуова, в учебной программе по данной дисциплине имеются недочеты. В связи с этим ведомство планирует ввести новое содержание в учебный курс 8 и 9 классов.



Министерством образования и науки РК совместно с Министерством по делам религий и гражданского общества разработана новая учебная программа "Общество и религия".



"Планируется, что после целого ряда экспертного обсуждения в школах будет введена данная учебная программа, для начала мы хотим ввести эту дисциплину в некоторых школах Астаны и Алматы в качестве эксперимента, а в последующие годы уже как новый предмет", – проинформировал Абуов на семинар-совещании по обсуждению вопросов дальнейшей организации профилактики религиозного экстремизма и терроризма.



Дисциплина "Общество и религия" будет состоять из более усовершенствованных техник. Предполагается, что написание учебника для данной дисциплины завершится до конца этого года.



