Почти 7 тысячам пластиковых крышек подарили вторую жизнь, превратив их в творческое произведение

Фото: акимат Астаны

В рамках экологической инициативы «Таза Қазақстан» в столичной школе №81 Astana English School по инициативе ученицы Айганым Болат был реализован экологический проект «Eco Impact», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

В рамках проекта была организована акция по сбору пластиковых крышек. В ней приняли активное участие учащиеся с 0-го по 11-й классы школы и их родители. В результате было собрано около семи тысяч пластиковых крышек, из которых в школе создали большую экологическую мозаику. Таким образом дети подарили пластиковым отходам вторую жизнь, превратив их в творческое произведение.

Особенность проекта заключается в объединении учащихся разных возрастных звеньев вокруг общей цели. Работая сообща, волонтёры развивали навыки обмена мнениями, умения слушать друг друга, командной работы и лидерства. Инициативу также поддержали родители школьников.

Кроме того, в рамках проекта были популяризированы ценности единой программы воспитания «Адал азамат» — ответственность, трудолюбие, новаторство и справедливость.

Руководитель проекта Айганым Болат разработала идею инициативы, выступила организатором акции, координировала работу волонтёров и руководила процессом создания экологической мозаики.

Проект «Eco Impact» показывает, что небольшой поступок каждого человека может стать началом больших перемен, направленных на защиту окружающей среды, отметили в акимате.