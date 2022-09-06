Школьники будут учить историю Казахстана в музее

В Казахстане стартовал новый культурно-образовательный проект для школьников. Теперь учащиеся могут учить историю Казахстана в Национальном музее РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта страны.

5 сентября министр культуры и спорта Даурен Абаев объявил о старте нового культурно-образовательного проекта «Учебный день в музее». Тематика и содержание уроков полностью соответствуют учебной программе.

Проект направлен на практическое закрепление теоретических знаний учащихся 5-9 классов по общественно-гуманитарным предметам.

«Дети будут изучать нашу историю с помощью музейных экспонатов. Это отличная возможность как для детей, так и для педагогов. Ученые-исследователи, руководители экскурсий Национального музея РК совместно с учителями истории средних школ будут проводить интерактивные уроки, применяя элементы геймификации. Во время уроков учащиеся смогут поближе познакомиться с экспонатами, подержать в руках копии артефактов», – отметил Даурен Абаев.

Уроки для столичных школьников будут проходить в экспозиционных залах музея. Длительность одного занятия составит 35-45 минут. Для школьников из других городов страны музейные уроки в ближайшее время будут доступны в формате онлайн. Для этого сотрудники музея подготовили видеоуроки. Отметим, что проект реализован в рамках Года детей.