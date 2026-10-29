Школьники из 16 стран сразились за звание лучших в финале FAIO 2026

В этом году олимпиада стала самой масштабной за всю историю проведения

В Алматы завершилась третья международная олимпиада по искусственному интеллекту FAIO 2026, объединившая сильнейших школьников со всего мира, сообщает Kazpravda.kz

В отборочном этапе приняли участие около 1500 школьников из 28 стран, а в финал в Алматы вышли 47 команд из 16 государств. На протяжении трех дней участники решали практические задачи в области машинного обучения, анализа данных и программирования, максимально приближенные к реальным вызовам современной IT-индустрии. Призовой фонд олимпиады составил 11 млн тенге.

«За три года FAIO выросла из локальной инициативы в заметную международную площадку для молодых талантов, объединяющую школьников со всего мира. Поддержка подобных проектов способствует формированию нового поколения специалистов, которые будут развивать технологии и цифровую экономику в Казахстане и за его пределами», — отметил Байрам Азизов, руководитель отдела по корпоративным связям АО «Кселл».

Инициаторами и идейными вдохновителями масштабного технологического движения выступили известные АІ эксперты Қуаныш Өтеу и Әділхан Тоқтағанов, чьи усилия позволили вывести олимпиаду на мировой уровень и создать уникальную платформу для раннего выявления будущих лидеров индустрии искусственного интеллекта.

FAIO является одной из крупнейших международных олимпиад по искусственному интеллекту среди школьников и направлена на развитие инженерного мышления, исследовательских навыков и интереса молодежи к передовым технологиям. Задания для участников разрабатываются практикующими специалистами и исследователями в области искусственного интеллекта, а их решения оцениваются по эффективности и качеству полученных результатов.

