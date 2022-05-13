Фото: Kazpravda.kz
Происшествия
"Школьники смотрят на уроке порнографию и домогаются учеников": полиция Алматы начала проверку

Полицейские Алматы проверяют факты издевательств над подростком со стороны одноклассников в частном международном лицее, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Накануне правозащитница - Президент Общественного фонда «НеМолчиКЗ» Дина Смаилова опубликовала на своей странице видеозапись, на которой десятиклассники во время урока без стеснений смотрят порнографию и унижают сверстника.

Шокирующими кадрами с правозащитницей поделилась мать одного из подростков. Мать 15-летнего школьника заявила, что несколько детей, в том числе ее сын, подвергались так называемому буллингу со стороны одноклассников. Женщина рассказала о сексуальных домогательствах в частном алматинском лицее.

«Мы только поступили в этот лицей, а через месяц он уже стал говорить, что не хочет туда ходить, что ему не нравится, что одноклассники постоянно себя ведут как озабоченные мужчины. Я просила его потерпеть, это же дорогой лицей, я ежемесячно по 80 тысяч тенге в месяц за ребенка оплачиваю, а их двое у меня. Я насторожилась, когда увидела, что в школе нигде нет камер, уроков практически нет, дети по 10-12 человек приходят с компьютерами, с телефонами и сидят сами по себе. Они более слабых пытались в туалет затянуть, и сын стал это снимать на телефон, чтобы защитить себя и своего друга. С ним тоже пытались так поступить. После того, как я показала это видео, моему сыну стали звонить через других родителей, с незнакомых номеров, начинали угрожать», - рассказала женщина.

По ее словам, обучением детей в лицее также никто не занимался.

«В итоге мы решили забрать документы, но нам их не отдавали, пока я не оплачу за последние два месяца. У них не было табелей, СОРы, СОЧи они просто рисовали, говорили мне «Мы нарисуем цифру 4, а Вы просто подпишите». Образования ноль было. Мы были в таком шоке от этого лицея, который находится в центре города на Толе би – Байзакова», - отметила она.

По словам матери, сын боится ходить в школьный туалет, опасается, что изнасилуют.

«У ребенка шок. Он боится в школе в туалет ходить, боится, что его там изнасилуют. Три месяца мы с ним по психологам ходим, у него появились суицидальные наклонности. Куда только я не обращалась, мне говорили, что это же просто видео и надо еще доказать, что это было на территории лицея», - возмущена женщина.

Как сообщила Дина Смаилова, пострадавший уже перешел в другую школу, с ним работают психологи.

В международном лицее, где дети смотрели порнографию и издевались над одноклассником, к приходу журналистов явно подготовились. Охранники сразу закрыли ворота на ключ и отказались впускать съемочную группу.

«Департамент полиции города Алматы информирует, что по данному факту управлением полиции Алмалинского района по территориальности проводится проверка, в которой принимают участие также представители межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних. Непременно будут установлены обстоятельства и дана правовая оценка», - прокомментировала официальный представитель ДП г. Алматы Салтанат Азирбек.

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