Школьники, спортсмены и артисты поддержали челлендж «Менің Қазақстаным»

День Республики

Участники челленджа рассказывают о любви к Родине, единстве и независимости страны

Фото: скриншот из видео

В Казахстане продолжается патриотический челлендж «Менің Қазақстаным», приуроченный ко Дню Республики. Казахстанцы публикуют в социальных сетях видеоролики, посвященные Казахстану, независимости и национальным ценностям страны, передает Kazpravda.kz.

К инициативе присоединились деятели культуры, представители творческой и спортивной сфер, школьники, молодежь и другие жители города.

В своих видео участники поздравляют казахстанцев с национальным праздником, рассказывают о любви к Родине, делятся размышлениями о единстве страны и о том, какой вклад каждый может внести в ее развитие.

«Продолжается масштабный челлендж «Менің Қазақстаным», запущенный ко Дню Республики. Инициативу активно поддержали деятели культуры, представители творческой и спортивной сфер, школьники, активная молодёжь, а также жители города. Участники присоединяются к челленджу и публикуют собственные видеоролики, посвящённые национальному празднику. В своих публикациях астанчане поздравляют казахстанцев с Днём Республики, делятся своим отношением к Родине, говорят о единстве, независимости, любви к стране и личном вкладе каждого гражданина в её развитие», — сообщили в акимате Астаны.

Как отметили в акимате, инициатива направлена на популяризацию национальных ценностей, уважения к государственным символам и укрепление чувства гражданской ответственности.

#культура #День Республики #челлендж

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