В центре Шымкента подростки устроили драку со стрельбой. По словам очевидцев, их было около 30 человек. Две группы юношей вначале бегали друг за другом, кидались камнями, а потом начали стрелять, сообщает Кtk.kz.
"Их около 30 человек было, гнались друг за другом. У некоторых в руках обрезы были. У одного видел пистолет "Оса". Стреляли. Все это было тут, в микрорайоне, возле дороги. Одна группа стреляла, а другая группа камнями кидала, потом одного ударили ножом", – говорит очевидец.
Ранение в руку получил одиннадцатиклассник. Скорую помощь ему вызывали уже полицейские, которые приехали на место происшествия. Им удалось задержать всего нескольких школьников. Остальные участники массовой драки разбежались. Пока в полиции и управлении образования ничего не комментируют. А вот в школе, чей ученик был ранен, педагоги встали на его защиту. Говорят, пострадавший всего лишь проходил мимо.