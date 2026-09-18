Школьники знакомятся со страной

В Приаралье экспедиция по исследованию историко-культурного наследия, природы региона объединила лучших юных историков НИШ городов Кокшетау, Павлодара и Усть-Каменогорска.

– Гости из северных регионов посетили древние городища Сыганак в Жанакорганском районе и Сауран на границе Кызылординской и Туркестанской областей, мемориальный комплекса «Коркыт ата» в Кармакшинском районе, а также областной и районные историко-краеведческие музеи, – сообщила представитель НИШ Кызылорды Елена Рыбина. – Благодаря экскурсиям школьники узнали о богатом культурном наследии Казахстана, истории Приаралья, а также о роли региона на Великом Шелковом пути. А на промышленных объектах учащиеся ознакомились с развитием отраслей экономики области.

Одним из ярких этапов программы стала поездка в знаменитый аул им. Наги Ильясова – один из самых благоустроенных населенных пунктов Казахстана. Школьники на примере развитой сельской инфраструктуры убедились в том, насколько может быть эффективным взаимодействие государства, бизнеса и местного сообщества.

Экспедиция «Туған елге тағзым» послужила участникам и образовательной площадкой для изучения современных социально-экономических процессов. Школьники анализировали информацию, встречались со специалистами отраслей, вели исследовательские наблюдения и собирали материалы для будущих проектов.

В свою очередь, ученики из Кызылорды в рамках экспедиции «Туған елге тағзым» посетили город Кокшетау.

– Право представлять школу получили учащиеся шанырака «Сыр елі», признанного лучшим по итогам 2025–2026 учебного года, – отметила Елена Рыбина. – На протяжении года это школьное сообщество демонстрировало высокие результаты в учебной, интеллектуальной, творческой, спортивной и общественной деятельности. Гости из Приаралья изучали историко-культурное наследие, природные особенности, научно-образовательный и промышленный потенциал Синегорья вместе со сверстниками из Петропавловска и Костаная.

Школьники посетили исторические и культурные объекты, памятники выдающимся деятелям, Государственный национальный природный парк «Бурабай», музеи, Государственный архив Акмолинской области, ряд промышленных объектов. В Кокшетауском университете им. Шокана Уалиханова дети побывали в современных научно-исследовательских лабораториях, где применяются инновационные технологии в научной деятельности.

Все экспедиции включили в себя командные образовательные и творческие мероприятия, направленные на развитие исследовательских, коммуникативных и лидерских навыков участников.

По словам ученицы 12-го класса НИШ Кызылорды Нурбакыт Сагилатовой, экспедиции дали возможность по-новому взглянуть на историю и культурное наследие страны.

– Проект «Туған елге тағзым» духовно обогатил меня, – поделилась школьница. – Я узнала много нового не только в теории, но и увидела все своими глазами, посетив музеи, природные достопримечательности. Каждая новая экскурсия усиливала мою любовь к родной земле.

– Для меня экспедиция в Кокшетау стала важным этапом личностного развития, – рассказал ученик 9-го класса Нурбол Алмасбай. – Мы убедились, насколько богата история и культура Казахстана. Из Кокшетау мы увозим не только исследовательские материалы, но и бесценный опыт, новые знания и крепкую дружбу.