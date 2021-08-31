"Школьников будут вакцинировать спреем": слухи опровергли в Минздраве

Казахстанцы распространяют слухи о том, что школьников будут прививать вакциной производства Pfizer/BioNTech без согласия родителей. Для того чтобы ребенок не рассказал дома о прививке, препарат будет представлять собой спрей для носа. Это ложь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.
Сообщение опровергли в Министерстве здравоохранения РК.
«Эта информация не соответствует действительности. Во-первых, поставка вакцины производства Pfizer/BioNTech в Казахстан запланирована на четвертый квартал 2021 года. Во-вторых, она вводится исключительно внутримышечно, при помощи иглы. Этот препарат одобрен для подростков старше 12 лет. Напоминаем, что в Казахстане вакцинация детей производится только с информированного согласия родителей или официальных представителей (опекунов)», — сообщили в ведомстве.
Слухи о том, что после получения этой вакцины дети будут массово умирать, тоже неверны. Препарат для профилактики COVID-19 производства Pfizer/BioNTech прошел все необходимые клинические и доклинические испытания, его безопасность и эффективность доказаны. Вакцина одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и используется в 98 странах, таких как США, Канада, Австралия, Бельгия, Франция, Исландия и другие. Массовых смертей в результате ее применения зарегистрировано не было.
Сообщение опровергли в Министерстве здравоохранения РК.
«Эта информация не соответствует действительности. Во-первых, поставка вакцины производства Pfizer/BioNTech в Казахстан запланирована на четвертый квартал 2021 года. Во-вторых, она вводится исключительно внутримышечно, при помощи иглы. Этот препарат одобрен для подростков старше 12 лет. Напоминаем, что в Казахстане вакцинация детей производится только с информированного согласия родителей или официальных представителей (опекунов)», — сообщили в ведомстве.
Слухи о том, что после получения этой вакцины дети будут массово умирать, тоже неверны. Препарат для профилактики COVID-19 производства Pfizer/BioNTech прошел все необходимые клинические и доклинические испытания, его безопасность и эффективность доказаны. Вакцина одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и используется в 98 странах, таких как США, Канада, Австралия, Бельгия, Франция, Исландия и другие. Массовых смертей в результате ее применения зарегистрировано не было.