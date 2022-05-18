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Школьников и студентов Актау приглашают принять участие в эко-проекте

В городе Актау стартует новый экологический проект «EcoVision», участие в котором могут принять школьники старших классов (14-17 лет) и студенты 1-2 курсов.

Цель проекта - повышение уровня осведомленности населения об экологических проблемах, углеродной нейтральности и его вовлечения в экологические инициативы.

Проект пройдет в несколько этапов, в процессе которых будет проведен отбор среди школьников и студентов г.Актау, организованы тренинги, мастер-классы, ворк-шопы в онлайн и оффлайн форматах. Завершающей частью проекта станет организация Эко-Хакатона, победители которого получат ценные призы.

Проводить тренинги будут опытные эксперты, волонтеры, коучи, специализирующиеся на теме экологии и защиты окружающей среды.

Инициатор проекта – Республиканское общественное объединение «QazaqGeography» при поддержке компании «Шелл Казахстан» и Центра поддержки гражданских инициатив в рамках инициативы «EcoBatys».

«Посредством этого проекта мы хотим сформировать у молодежи эко-мышление, активную гражданскую позицию в отношении экологии. Наша цель – взрастить эко-лидеров, способных в будущем повлиять как на локальную, так и на глобальную экологическую повестку», - отмечает руководитель проекта, представитель РОО «QazaqGeography» Мадина Кинаятова.

По ее словам, работу над улучшением экологии в стране нужно начинать именно с развития эко-мышления.

«В прошлом году Казахстан принял Доктрину достижения углеродной нейтральности до 2060 года. Что такое углеродная нейтральность? Это значит, что промышленные предприятия должны компенсировать выбросы углекислого газа за счет реализации углеродно-негативных проектов. Но самое важное во всей мировой антиуглеродной кампании, на наш взгляд, – это научиться мыслить по-новому через призму базовых понятий об экологии», - делится Мадина Кинаятова.

Для того, чтобы попасть в проект, потенциальным участникам необходимо направить эссе «Экологические проблемы моего края» на электронный адрес kinayatova.madina@q-g.kz с пометкой «Проект EcoVision». Эссе должно содержать не более 300 слов и раскрывать настоящие проблемы, с которыми сталкивается население региона, а также предложить решения по борьбе с ними.

В рамках заключительной части проекта - Эко-Хакатона – участники представят свои эко-идеи, которые смогут повлиять на экологическую повестку региона, а, возможно, и всей страны.

Организаторы подчеркивают, что «EcoVision»- это пилотный проект, который в будущем может масштабироваться и на другие области Казахстана.

Справочно:

«QazaqGeography» – это добровольное географическое сообщество граждан, объединенных общим стремлением изучить богатую природу и самобытную культуру Казахстана, сохранить историко-культурное наследие страны и передать свои знания будущим поколениям.

 «QazaqGeography» основано в 2013 году как национальное географическое общество и сегодня объединяет более 1 000 членов и имеет 11 региональных представительств по всему Казахстану.

Коллектив «QazaqGeography» включает в себя экспертов, ученых из сфер географии, экологии, истории, которые ведут научную, исследовательскую и издательскую деятельность и занимаются реализацией общественно-значимых проектов.

На сегодняшний день «QazaqGeography» ведет сотрудничество с более чем 50 партнерами, объединением реализовано более 70 проектов.

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