Школьников поддержал «Казахстанский путь» Свежий выпуск 441 Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

Вместе с Назирой в Темиртау поехал и другой шемонаихин­ский школьник – Иван Орлов, выигравший по итогам конкурса приз зрительских симпатий. По словам Назиры, в финале конкурса отмечены сразу два участника из их района, во многом благодаря поддержке воспитательно-образовательного центра «Казахстанский путь». Центр создан в Шемонаихе два года назад на базе районного Дома творчества, и названные ребята принимают самое активное участие в его работе. Именно здесь, где собрано много исторических материалов о Казахстане и Лидере нации, Назира и Иван готовились к республиканскому конкурсу «Тұңғыш Президент және менің Ота­ным». Школьники из ВКО по праву гордятся почетными грамотами, а также ценными подарками – навороченным ноутбуком и зеркальным цифровым фотоаппаратом, которые им организаторы торжественно вручили во время церемонии награждения победителей конкурса.