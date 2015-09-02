Школьников ждут на погранзаставе

Вадим МАХИН, Алматы

Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау

Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Шефы никогда не приезжают с пустыми руками. Вот и на этот раз группе выпускников, поступивших в колледжи Алматы, а также старшеклассникам они преподнесли подарки – ученическую форму и различные школьные принадлежности. Детскому дому были также вручены оригинальные люстры для освещения ряда комнат. Затем для детей и воспитателей были показаны концерт с участием военного оркестра и документальный фильм о пограничной службе.Запланированы и новые встречи – походы в кинотеатры, экскурсии в войсковую часть, беседы с ветеранами-пограничниками. И даже поездка на погранзаставу. А с теми ребятами, которые захотят посвятить себя служению Родине, будут организованы дополнительные занятия по начальной военной подготовке.Кыргызское этнокультурное объединение Мангистаус­кой области проводит акцию по бесплатной раздаче выращенного своими силами урожая малоимущим гражданам и детским домам.Большинство членов этого ЭКО занимается выращиванием бахчевых культур и другой плодоовощной продукции. В нынешнем году урожай собрали большой и решили поделиться с малоимущими гражданами. Первыми, кто получил в подарок арбузы, дыни, капусту, огурцы и помидоры, стали обитатели Дома престарелых и инвалидов в Актау.«В качестве благотворительной помощи мы привезли сюда около 8 тонн витаминной продукции. Намерены также передать часть урожая Дому малютки, Детской деревне, детсаду для детей с нарушениями зрения. Кроме того, поддержим многодетные и малоимущие семьи. Проводить такие акции мы начали еще 15 лет назад», – отметил председатель ЭКО «Алатау» Курбанали Газибеков.Благотворительная помощь организована в рамках акции «Двадцать добрых дел», объявленной Ассамблеей народа Казахстана.Аким области Сергей Кулагин ознакомился с ходом строительства домов в селах Оразак, Акмол и Косшы, пострадавших весной от паводка. Сейчас здесь идет строительство четырех 45-квартирных и 100 двухквартирных жилых домов.В Косшы глава региона осмотрел строящийся дом и поручил в десятидневный срок утвердить списки получающих квартиры людей, чтобы уже сейчас каждая семья знала, когда получит жилье. В Оразаке он ознакомился с реконструкцией центра культуры и спорта под новую школу. Сейчас здесь все готово к учебному году.В Оразаке сейчас быстрыми темпами идет возведение ста двухквартирных одноэтажных домов. Порядка двухсот местных жителей работают на строительных площадках. Проложен водопровод, ведутся работы по монтажу линии электропередачи, смонтированы опоры вдоль двух улиц. На встрече с акимом подрядчики отметили, что дома будут готовы к концу октября.До конца года городские власти намерены установить фонари вдоль 21 улицы, на которых раньше царила темнота. Система освещения двух проспектов подлежит реконструкции и обновлению. К примеру, на проспекте Кунаева, протяженность которого почти 7 км, заменят 277 ламп.Тендер на установку уличного освещения уже прошел. На эти цели из бюджета выделено 384 млн тенге. Так что с наступлением ранних осенних сумерек горожане смогут оценить заботу городских властей.Фонари появятся и в новых жилых массивах, построенных на окраине города. К примеру, в микрорайоне «Кайтпас-1» освещаться станет улица Кошерова, в «Самале-1» – улица Нурлыбаева, в жилом массиве «Достык» фонари устанавливают на центральной улице.