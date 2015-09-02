Свежий выпуск
Школьников ждут на погранзаставе
Шефы никогда не приезжают с пустыми руками. Вот и на этот раз группе выпускников, поступивших в колледжи Алматы, а также старшеклассникам они преподнесли подарки – ученическую форму и различные школьные принадлежности. Детскому дому были также вручены оригинальные люстры для освещения ряда комнат. Затем для детей и воспитателей были показаны концерт с участием военного оркестра и документальный фильм о пограничной службе.
Запланированы и новые встречи – походы в кинотеатры, экскурсии в войсковую часть, беседы с ветеранами-пограничниками. И даже поездка на погранзаставу. А с теми ребятами, которые захотят посвятить себя служению Родине, будут организованы дополнительные занятия по начальной военной подготовке.
Вадим МАХИН, Алматы
«Витаминная» зарядка
Кыргызское этнокультурное объединение Мангистаус­кой области проводит акцию по бесплатной раздаче выращенного своими силами урожая малоимущим гражданам и детским домам.
Большинство членов этого ЭКО занимается выращиванием бахчевых культур и другой плодоовощной продукции. В нынешнем году урожай собрали большой и решили поделиться с малоимущими гражданами. Первыми, кто получил в подарок арбузы, дыни, капусту, огурцы и помидоры, стали обитатели Дома престарелых и инвалидов в Актау.
«В качестве благотворительной помощи мы привезли сюда около 8 тонн витаминной продукции. Намерены также передать часть урожая Дому малютки, Детской деревне, детсаду для детей с нарушениями зрения. Кроме того, поддержим многодетные и малоимущие семьи. Проводить такие акции мы начали еще 15 лет назад», – отметил председатель ЭКО «Алатау» Курбанали Газибеков.
Благотворительная помощь организована в рамках акции «Двадцать добрых дел», объявленной Ассамблеей народа Казахстана.
Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау
Быстрыми темпами
Аким области Сергей Кулагин ознакомился с ходом строительства домов в селах Оразак, Акмол и Косшы, пострадавших весной от паводка. Сейчас здесь идет строительство четырех 45-квартирных и 100 двухквартирных жилых домов.
В Косшы глава региона осмотрел строящийся дом и поручил в десятидневный срок утвердить списки получающих квартиры людей, чтобы уже сейчас каждая семья знала, когда получит жилье. В Оразаке он ознакомился с реконструкцией центра культуры и спорта под новую школу. Сейчас здесь все готово к учебному году.
В Оразаке сейчас быстрыми темпами идет возведение ста двухквартирных одноэтажных домов. Порядка двухсот местных жителей работают на строительных площадках. Проложен водопровод, ведутся работы по монтажу линии электропередачи, смонтированы опоры вдоль двух улиц. На встрече с акимом подрядчики отметили, что дома будут готовы к концу октября.
Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область
Да будет свет
До конца года городские власти намерены установить фонари вдоль 21 улицы, на которых раньше царила темнота. Система освещения двух проспектов подлежит реконструкции и обновлению. К примеру, на проспекте Кунаева, протяженность которого почти 7 км, заменят 277 ламп.
Тендер на установку уличного освещения уже прошел. На эти цели из бюджета выделено 384 млн тенге. Так что с наступлением ранних осенних сумерек горожане смогут оценить заботу городских властей.
Фонари появятся и в новых жилых массивах, построенных на окраине города. К примеру, в микрорайоне «Кайтпас-1» освещаться станет улица Кошерова, в «Самале-1» – улица Нурлыбаева, в жилом массиве «Достык» фонари устанавливают на центральной улице.
Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Популярное

Все
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
По каким причинам банки отказывают в льготном кредите на автомобиль
Текущий курс тенге реальный – министр нацэкономики
Референдум-2022: не оставаться в стороне
Более 20 человек застрелены в начальной школе в США
Что думают предприниматели о новых поправках в Конституцию РК
В каком положении оказались экспортеры и импортеры Казахстана на фоне геополитического кризиса
Реформы в Казахстане создадут широкие возможности для иностранных инвесторов – Смаилов
Острый дефицит сахара разгоняет цены в Усть-Каменогорске
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 мая
Долг перед будущим
Директор аптеки наладила торговлю психотропными лекарствами в Нур-Султане
Сомнительная практика передачи земель бизнесу сложилась в Атырау
Беспрецедентная история: жителям Шымкента удалось через суд отстоять местный стадион
Почему ремонт арычной системы Алматы длится около 20 лет?
Чиновники жертвуют карьерой, чтобы не срывался график строительства дороги в Актюбинской области
Печное отопление и привозную воды продолжают использовать школы в Костанайской области
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Мошенница набросилась на полицейских с ножом при задержании в Алматы
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Как справляется с работой один из самых молодых акимов в Казахстане
Жестоко избивший жену в лифте астанчанин оказался сыном общественного деятеля
Паузу в переговорном процессе между Россией и Украиной эксперты считают опасной
Новые поправки в Конституцию затрагивают самые живые и "горячие" запросы казахстанцев
В МВД ответили казахстанцу, "внезапно" обнаружившему в паспорте чип "для слежения"
Состав правления нацхолдинга "Байтерек" будет сокращен
Что думают о предстоящих поправках в Конституцию РК представители общественности
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Причину попадания в Казахстан опасных игрушек из Китая назвал глава Минфина
Капоэйра становится все более популярной в Казахстане
Грозит ли карантин Казахстану из-за "Стелс-омикрона", рассказали в Минздраве
Первый в истории современного Казахстана форум биев прошел в Петропавловске
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана

Читайте также

Свежий выпуск
Непарадные методы
Свежий выпуск
Долг перед будущим
Свежий выпуск
«Поиграли» в голосование
Свежий выпуск
Порошки подпольной фасовки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]