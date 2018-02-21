Школьница из Казахстана принимает участие в кастинге сериала "Игры престолов"

Семилетняя Русалина Шарипова проходит кастинг для съемки в фильме "Томирис" и сериале "Игра престолов", передает Inform.kz.
Сестра чемпионки мира по боксу Фирузы Шариповой Русалина проходит кастинги на съемках в казахстанских и зарубежных фильмах. Подробности раскрыл ее менеджер Сергей Завилейский.
"Как мы уже ранее сообщали, компания FSK Promotion начала работу с младшей сестрой Фирузы Русалиной. Она начала готовиться в зале бокса и параллельно будет заниматься актерским мастерством. Мы ее готовим всесторонне, чтобы она умела и с прессой общаться, и с камерой работать, и в кино сниматься, и хорошо говорить, но самое главное – хорошо боксировать. Сейчас сделали фотографии для кастинга на фильм "Томирис", куда в данный момент набирают девочек от 6 до 9 лет. Также параллельно отправили фотографии на HBO, и есть вероятность, что Русалина снимется в "Игре престолов". По поводу участия Фирузы в этом сериале комментариев пока давать не будем, скоро сами все узнаете", – сказал Сергей Завилейский.
Напомним, 7-летняя Русалина Шарипова начала заниматься во Дворце бокса в Таразе. По оценке своей прославленной сестры, она имеет все шансы не только повторить ее путь, но и поставить свои собственные рекорды на профи-ринге.
Фируза Шарипова – первая чемпионка мира по профессиональному боксу из Казахстана, обладательница поясов IBO Championship и WBC Silver в весе до 59 кг и WIBA, WBU в более легкой весовой категории.
Следующий ее поединок запланирован на 12 мая в Таразе или российском Санкт-Петербурге.
