Школьница из Талдыкоргана покорила казахстанцев игрой на домбре

Музыка

Мама талантливой девочки купила музыкальный инструмент в кредит

Скриншот видео

14-летняя Ксению из Талдыкоргана встретил блогер Эмин Хаджиев и попросил сыграть на домбре. Запись вызвала бурную реакцию в социальных сетях, а пользователи начали предлагать помощь семье юного музыканта, сообщает Kazpravda.kz 

Ксения занимается домброй уже несколько лет. На вопрос, почему она выбрала именно этот инструмент, девочка ответила, что ей просто понравилось его звучание. Сейчас у нее есть собственная именная домбра, стоимость которой составляет один миллион тенге. Мама купила инструмент в кредит.

Несмотря на столь юный возраст, девушка ставит перед собой серьезную цель – стать одной из лучших исполнительниц. Под видео появились сотни комментариев. Многие пользователи признаются, что игра Ксении тронула их до слез. Некоторые предлагают всем вместе помочь семье погасить кредит за домбру.

P.S. На момент публикации материала стало известно о том, что неизвестный благодетель закрыл кредит за домбру. 

#Талдыкорган #школьница #домбра #Казнет

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