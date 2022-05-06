Школьница повешалась во дворе дома в Алматы

В Алматы школьница повешалась во дворе дома, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

"Департамент полиции города Алматы сообщает, что данный факт имел место в ночь на 4 мая на территории Медеуского района города Алматы. Во дворе дома жизнь самоубийством путем повешения покончила гр.А., 2006 года рождения. Назначена судебно-медицинская экспертиза", – говорится в сообщении.

Отмечается, что данный факт расследуется по ст.105 УК РК.

Мотив и другие обстоятельства устанавливаются, добавили в полиции.