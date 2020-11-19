Школьница родила от отца в Шымкенте: появились новые подробности

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В управлении образования Шымкента опровергли информацию о том, что одна из школьниц города родила от родного отца, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что за ложную информацию сотрудника управления наказали.
"На тот момент девушке было не 15, а 17 лет. Сейчас ей 18 лет, она уже не является школьницей. Жалобы в адрес отца не было. Все это слухи. Когда девочка поступила в больницу, то оттуда сразу сообщили в полицию. Полиция разобралась, дело открывать не стали. Сама история произошла в феврале 2020 года. Сотрудница наша предоставила недостоверную информацию. Она была за это наказана – получила неполное служебное соответствие", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось
о том, что в Шымкенте 15-летняя школьница забеременела и родила от родного отца. Как рассказала специалист городского управления образования, позднее мужчина покончил с собой.