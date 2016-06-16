Школьница скончалась от пореза стеклом в лагере в Акмолинской области
Семиклассница скончалась в детском лагере в Акмолинской области, порезавшись стеклом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство образования и науки.
По данным МОН, 15 июня около 16.00 Анна Маликова с другими девочками, играя на свежем воздухе, случайно разбила стекло входной двери и получила глубокое ранение осколком стекла. Медицинский работник и сотрудники лагеря вызвали "скорую помощь" и в течение 10 минут выехали с девочкой в больницу Щучинска. Карета "скорой помощи" выехала навстречу.
"К глубокому сожалению, медицинские работники "скорой помощи" не успели помочь и констатировали смерть девочки. Родители были информированы сразу. Акиматом области и управлением образования в ночь с 15 на 16 июня организован выезд группы психологов школ Тайыншинского района из 11 человек для оказания психологической помощи детям и сотрудникам лагеря", – сообщили в министерстве.
Психологи также работают с родными скончавшейся школьницы.
На место происшествия вечером 15 июня выехала оперативная группа ДВД Акмолинской области.
В отделе образования Тайыншинского района организованы телефоны для информирования родителей по возникающим вопросам.
Министерство образования и науки выражает соболезнования в связи с гибелью Анны Маликовой.