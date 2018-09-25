Школьница жестоко избила пенсионерку в Алматинской области
В Алматинской области несовершеннолетнюю девушку подозревают в избиении пенсионерки, сообщает Кazpravda.kz.
Видео с травмами бабушки разместила в Instagram дочь потерпевшей и обратилась за помощью.
"Меня зовут Улмекен. Я – дочь старой бабушки 70-летней, избитой до смерти. Мы живем в Алматинской области. 21 сентября примерно в 17 часу мама вышла во двор. Увидела девушку, которая через сетку ограждения заводит к нам во двор коров. Мама подошла к ней и говорит: что ты делаешь, тебе не стыдно в чужой огород своих коров загонять. В ответ она сказала, что сама знает, что делать ей, пусть кушает все в вашем огороде", – написала Улмекен.
По ее словам, девушка начала избивать ее престарелую мать.
"Когда мама нагнулась взять веревку, привязанную к коровам, в этот момент эта девушка толкнула ее .Она когда упала, села на нее двумя ногами и всем телом начала избивать мою маму. Сломала палец на правой руке, повернув наверх. Кость вылезла снаружи через кожу. Кровь пошла.Потянув мою маму за волосы, начала зверски бить камнем по голове. Пинала по губам и сломала ей зуб. Пинала по спине, по груди. Вся в крови мама. На некоторое время потеряла сознание. Потом снова пришла в себя – эта девушка продолжала ее бить", – продолжила дочь пострадавшей.
Улмекен рассказала, что подоспевшие на помощь соседи увидели и оттащили девушку от потерпевшей. Также дочь пенсионерки рассказала про подозреваемую.
"Ей 16 лет.Она учится в школе на станции Чемолган в 11 классе", – заключила Улмекен.
Бабушку отвезли на скорой в медучреждение, где ей диагностировали сильное сотрясение и открытый перелом.
"По факту проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей 107 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Подозреваемый установлен. По факту назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение", – прокомментировали Spuitnik.kz в пресс-службе департамента внутренних дел Алматинской области.