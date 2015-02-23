Школьницу зажало между двумя автомобилями в Караганде

В Караганде 14-летнюю девушку зажало между двумя автомобилями, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на "Новый вестник"
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ДТП произошло в семь часов вечера 19 февраля вблизи остановки "Турист" (микрорайон Гульдер-1). Школьницу, которая переходила дорогу, зажало между двумя автомобилями. Девушка проходила между "Мерседесом" и автомобилем "КИА Спортадж", когда внезапно стоящий позади легковушек автобус тронулся. От удара "одна из машин поехала и прижала девушку к другому автомобилю.
Сейчас девушка находится в клинике имени Макажанова, у нее открытые переломы голеней.
В автобусе находились водитель и его знакомый. По неофициальной информации, водитель был в состоянии алкогольного опьянения.