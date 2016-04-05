Школьницы из Семея выступили в показе коллекции Пьера Кардена



Выступить на главном подиуме России – "Гостином дворе" на Красной площади – хотели 200 представительниц разных стран. Девушки из Семея вошли в двадцатку лучших. Жюри учитывало не только модельные параметры, но и естественную красоту.



"Семейчанки легко прошли жесткий отбор и блестяще выступили в показе коллекции самого Пьера Кардена. Теперь готовятся покорять Париж", – говорится в информации.

