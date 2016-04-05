Общество
Школьницы из Семея выступили в показе коллекции Пьера Кардена, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ktk.kz.
"Школьницы из Семея произвели настоящий фурор на Неделе высокой моды в Москве! Динару Баймуратову и Диану Бахтияркызы удостоили титулов супермоделей от известного французского модельера Пьера Кардена!", – передает телеканал.
Выступить на главном подиуме России – "Гостином дворе" на Красной площади – хотели 200 представительниц разных стран. Девушки из Семея вошли в двадцатку лучших. Жюри учитывало не только модельные параметры, но и естественную красоту.
"Семейчанки легко прошли жесткий отбор и блестяще выступили в показе коллекции самого Пьера Кардена. Теперь готовятся покорять Париж", – говорится в информации.
"Школьницы из Семея произвели настоящий фурор на Неделе высокой моды в Москве! Динару Баймуратову и Диану Бахтияркызы удостоили титулов супермоделей от известного французского модельера Пьера Кардена!", – передает телеканал.
Выступить на главном подиуме России – "Гостином дворе" на Красной площади – хотели 200 представительниц разных стран. Девушки из Семея вошли в двадцатку лучших. Жюри учитывало не только модельные параметры, но и естественную красоту.
"Семейчанки легко прошли жесткий отбор и блестяще выступили в показе коллекции самого Пьера Кардена. Теперь готовятся покорять Париж", – говорится в информации.