Школьные находки

Учитель Есбольской средней школы Махамбетского района Жалгас Танатов привлек школьников к археологическим раскопкам и обнаружил множество исторических артефактов на территории своего села.

На старом месте посевных полей были найдены медные деньги эпохи Золотой Орды, использовавшиеся при хане Озбеке. На монете, относящейся примерно к 1313–1341 годам, сохранились надписи «721 г. х.», «Сарай Берке». Помимо этого, найдены керамические кувшины, серебряные украшения, золотые монеты и предметы домашнего обихода. Все они были выставлены в небольшом музее Есбольской средней школы.

Учитель рассказал, что ученики увлечены поисками, у них проявляется интерес к истории.

– В детстве, когда мы пасли овец, зачастую находили осколки от кувшинов и приносили их домой. Но тогда нам и в голову не приходило изучать их. От взрослых я слышал, что в окрестностях села Есбол много исторических мест. Одно из них – где произошла битва бело­гвардейцев с красноармейцами во время Гражданской войны, еще одно место – путь Исатая и Махамбета через Урал, также есть старое кладбище древних сарматов, установленное археологами как объект исследования. Кроме того, в биографии наших предков Айтуара би, Мурата Мөңкеұлы немало неизученных моментов. Отец Халела Дос­мухамедова похоронен в пяти километрах от нашей деревни. Место его захоронения нашел простой сельчанин, пастух-табунщик Аслан Жалмуханов, – сказал Жалгас Танатов.

По словам историка, его цель – вызвать интерес у учеников к изучению истории, а именно – найти, доказать и изучить признаки найденных артефактов.