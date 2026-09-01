Школьные столовые готовы принять учеников

В ходе летнего мониторинга готовности организаций образования Кызылординской области к новому учебному году областной департамент санитарно-эпидемиологического контроля проверил соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам 279 школьных столовых региона, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Айман Жанахаева

По данным главы областного ДСЭК Гульмиры Сыздыковой, в 165 объектах питания санинспекторами были выявлены нарушения санитарных стандартов, в частности, неисправность или отсутствие систем вентиляции и отдельных технологических узлов, работу объектов без санитарно-эпидемиологического заключения, недоделки после ремонтных работ, неполную укомплектованность кухни оборудованием и посудой и другие.

По итогам мониторинга индивидуальным предпринимателям-арендаторам ыбли выданы предписания об устранении нарушений, а деятельность 27 столовых была временно приостановлена.

Как сообщила Гульмира Сыздыкова, для контроля исполнения предписаний в 20 школах были проведены повторные внеплановые проверки. В итоге, за невыполнение законных требований материалы на руководство трех учебных заведений были переданы в административный суд.

На сегодня 25 из 27 школьных столовых, в которых приняты меры оперативного реагирования, получили санитарно-эпидемиологическое заключение, а две школы только подали заявления на их получение. К 1 сентября все объекты исправили недочёты и подтвердили готовность к приему учащихся.