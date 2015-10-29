Школьный рэкет по-зыряновски Свежий выпуск 587 Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

Год назад у учащегося средней школы № 11 Зыряновска начали вымогать деньги старшеклассник Денис и его приятель Никита. Примерно с этого времени, по словам бабушки, внук стал частенько возвращаться домой из школы с огромными синяками.

О том, что подросток вынужден терпеть издевательства юных вымогателей, не было даже речи. Влад уверял бабушку в том, что просто подрался с одноклас­сниками, иногда говорил, что из-за девочки.

– Внук очень общительный, и возле нашего дома всегда собиралась детвора со всей улицы, – рассказывает Любовь Ивановна. – Но я спросила тогда у Влада: что общего у тебя с Денисом, ему ведь 16, и почему новый знакомый не дружит со своими сверстниками?

Немногим позже Любовь Шутенко заметила, что внук стал все реже выходить на улицу. Более того, начал целенаправленно прятаться от новоиспеченных «дружков» дома.

– Я их в дверь, они – в окно, – вспоминает Любовь Ивановна. – Мне стали рассказывать, что они «атакуют» Влада, когда мы с дедом на работе. Классный руководитель тоже как-то поделилась: в школе Денис и Никита по пятам ходят за Владом, и у них всегда имеются деньги. Это потом я узнала, что они били внука в школьном туалете. Однажды случайно увидела, как на улице Денис с силой ударил Влада по лицу.

Вечером того же дня бабушка попросила внука рассказать правду. Задала ему вопрос: «Сколько они с тебя вымогают?» Подросток все отрицал.

Нехорошие подозрения только усилились после того, как первым стал недосчитываться денег, хранившихся на тот момент дома, дед. Чета Шутенко жила пусть в скромном, но достатке, благодаря небольшому овощному бизнесу.

– Муж развозил на КамАЗе­ овощи по торговым точкам, – поясняет бабушка Влада. – Товар брал под реализацию, а выручку всегда исправно отдавал поставщику. А тут денег стало катастрофически не хватать…

На дворе был уже январь 2015-го, когда на смену Денису и Никите пришел 17-летний Артем.

– Тогда Влад объяснил мне появление нового друга тем, что тот за него заступается. Правда, очень скоро мой внук, который, как я уже говорила раньше, не может жить без друзей и общения, опять стал уединяться дома, – продолжает рассказ Любовь Шутенко. – После этого я взяла деньги, переписала купюры и спрятала их. Спустя несколько дней, обнаружилась пропажа почти 20 тысяч тенге.

Полицию она вызвала еще и потому, что незадолго до этого нашла в вещах Влада новую бельевую веревку, которую сама же перед этим купила, но потеряла. Озарение было мгновенным: внук решил свести счеты с жизнью.

– Столько времени терпеть побои и издевательства… Такое не выдержит даже взрослый, – со слезами на глазах говорит Любовь Ивановна. – Денис и Никита заказывали ему деньги в субботу, а в воскресенье он выносил вымогателям по 5–7 тысяч тенге. Артему Влад отдавал каждые пять дней от двух до пяти тысяч тенге.

В случае неповиновения подростка водили бить на окраину горняцкого города к заросшему бурьяном оврагу. И только полицейским Влад наконец-то рассказал всю правду. О том, как появился, к примеру, в его жизни Артем.

– Как выяснилось, он поделился с соседским парнишкой своей бедой, – волнуется бабушка Влада. – Тот рассказал другому знакомому мальчику, который, в свою очередь, «проболтался» дважды побывавшему в интернате для детей с девиантным поведением Артему. Так вот, «заступник» для начала избил Дениса и Никиту, а потом уже сам начал вымогать деньги у внука.

Полицейские решили задержать юного преступника с поличным, поэтому пометили купюры и устроили засаду в назначенном месте. Артем же заставлял Влада поклясться, что не приведет с собой ментов.

В последний момент, подобно матерому уголовнику, он перенес встречу в переулок возле старой пекарни. Любовь Ивановна своими глазами видела, как Артем все время размахивал опасной бритвой перед лицом внука. В момент задержания, по словам бабушки, он сразу же откинул лезвие и стал кричать, что никто ничего не сможет доказать.

По факту вымогательства в Зыряновском РОВД возбудили три уголовных дела одновременно. В настоящий момент Любовь Шутенко очень сожалеет о том, что решилась на досудебное урегулирование конфликта с одним из обидчиков внука – Артемом, несмотря на то что у следствия имелись против него веские доказательства.

О том, что совершила ошибку, она поняла после того, как увидела, что Влад, как и раньше, все больше времени проводит дома в своей комнате. Однако непонятно по какой причине зыряновские полицейские еще 20 сентября текущего года не поставили Любовь Шутенко в известность о прекращении уголовных дел в отношении еще двух юных вымогателей. Между тем в справке, которую областная прокуратура предоставила корреспонденту газеты, указано, что «за отсутствием в их деяниях состава преступления».

– Но ведь нас с внуком никто ни разу не вызвал для дачи показаний по делу, – возмущается Л. Шутенко.

И только благодаря вмешательству сотрудников прокуратуры ВКО уголовное дело в отношении Никиты и Дениса, состоящих, по словам Людмилы Скрипник, директора школы, где они учатся, на учете в ювенальной полиции – по делам несовершеннолетних, на днях возбуждено вновь.

Больше года назад в Зыряновске произошла трагедия – 12-летний мальчишка повесился в сарае во дворе собственного дома. Причиной суицида стал опять же школьный рэкет, когда у подростка выбивали деньги силой и даже пытали электрошокером.

О том, что дети попали в переплет, в обоих случаях взрослые до самого последнего момента, казалось, были не в курсе. В 2013 году покончил с жизнью еще один зыряновский школьник и, по неофициальной версии, тоже из-за вымогательства.

– Подростки, как правило, в подобных ситуациях с родителями и педагогами не делятся, – комментирует ситуацию психолог Лилия Кузенко. – Сверстникам они могут рассказать, но, зачастую это может еще более усугубить проблему.

В школе, где учится Влад, прежний опытный психолог ушла на пенсию. На ее месте сегодня работает молодой специалист, которому, скорее всего, не хватило практического, а, возможно, просто житейского опыта, чтобы вовремя разобраться в происходящем.

Очень трудно понять родителей юнцов-беспредельщиков… Как они могут так равнодушно относиться к тому, что у их чад появляются непонятно откуда деньги на новые вещи, такси и оплату дорогостоящих сетевых игр. Бабушка же Влада, напротив, не снимает с себя ответственности за случившееся. Оправдывает собственную невнимательность только тем, что внук очень добрый и честный, с раннего детства помогал им с дедом в бизнесе. Поэтому деньги в доме никогда специально не пересчитывались и не прятались от мальчика.

В настоящий момент Влад живет с родителями, дабы меньше встречаться со своими обидчиками, которые, по словам Л. Шутенко, при встрече откровенно нагло ухмыляются ей в лицо. Неудивительно, что внук продолжает их бояться. Из-за чего стал более рассеянным, у подростка, прежде обладавшего прекрасной памятью, снизились показатели успеваемости.

Безнаказанность порождает вседозволенность – аксиома, не нуждающаяся в особых доказательствах. И все же, думается, есть о чем серьезно подумать и руководству школы, и работникам првоохранительных органов – всем взрослым, одним словом,

Уголовные дела, подобные вышеописанным, ни в коем случае непозволительно спешно закрывать. Более того, судебные заседания необходимо делать открытыми и с обязательным присутствием на них всех трудных подростков, состоящих на учете в ювенальной полиции по делам несовершеннолетних.

Если кому-то подобные меры покажутся излишними, можно предложить ознакомиться с данными рес­публиканского Комитета по правовой статистике. За 6 месяцев текущего года в Казахстане свели счеты с жизнью 86 несовершеннолетних. На востоке страны за этот же период зафиксировано 20 попыток суицида, две из них – со смертельным исходом.