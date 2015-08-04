Школьный учитель сбил насмерть женщину в Уральске

Учитель школы № 24 Уральска сбил женщину и скрылся с места преступления, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал "Мой город"
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ДТП произошло 1 августа на пересечении улиц Алаш и Воинов-интернационалистов в районе старого аэропорта. Отмечается, что погибшая переходила дорогу в неустановленном месте.
От полученных травм женщина 1939 года рождения скончалась на месте.
Несмотря на то что, что виновник несчастного случая попытался скрыться, очевидцы запомнили номер и марку автомобиля – "ВАЗ-2110". В городе был объявлен план "Перехват".
Как рассказал старший инспектор УАП ДВД ЗКО Нуртай Лезов, позже был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 21-летний учитель физкультуры.
Ведется расследование.
Напомним, 1 августа около десяти часов вечера в районе старого аэропорта по ул. Алаш неизвестный водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места происшествия.