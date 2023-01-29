Школьный учитель заболел гепатитом А в Атырау

Острое инфекционное заболевание обнаружено у педагога одной из средних школ, передает Кazpravda.kz со ссылкой " АкЖайык ".

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35-летняя учительница начальных классов почувствовала недомогание в начале января и 14-го числа была госпитализирована в инфекционную больницу.

В городском отделе образования письменно это подтвердили, уточнив, что 12 и 13 января она по состоянию здоровья отсутствовала на занятиях. До этого два дня все школы областного центра находились на дистанционном обучении из-за погодных условий.

По данным отдела образования после этого случая ведется ежедневный мониторинг состояния здоровья учеников.

За контактными лицами установлено медицинское наблюдение, проверены личные медицинские карты учащихся и санкнижки преподавателей.

"Под особый контроль берется ежедневная уборка и генеральная уборка кабинетов. Сохраняется активный питьевой режим, проводятся лекции и беседы в рамках санитарно-просветительной работы. В данный момент других заболевших нет", – сообщает пресс-служба горОО.