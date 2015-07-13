Школу имени Нурсултана Назарбаева начали строить в Кыргызстане

В микрорайоне "Манас-Ата" города Ош в Кыргызстане началось строительство школы имени Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом журналистам сообщил глава городского отдела образования Куштарбек Кимсанов, передает корреспондент Kazpravda.kz
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По его словам, новая школа будет рассчитана на 500 ученических мест. Под ее строительство выделено 2,5 гектара земли.
Стоить отметить, что изначально землю под школу имени Нурсултана Назарбаева выделили в другом микрорайоне. В 2013 году в Черемушках даже начали строительство. Но позже выяснилось, что выделенная земля не подходит под учебное заведение.