Общество

Школу имени Нурсултана Назарбаева начали строить в Кыргызстане

Айдар Утешев
В микрорайоне "Манас-Ата" города Ош в Кыргызстане началось строительство школы имени Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом журналистам сообщил глава городского отдела образования Куштарбек Кимсанов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его словам, новая школа будет рассчитана на 500 ученических мест. Под ее строительство выделено 2,5 гектара земли.

Стоить отметить, что изначально землю под школу имени Нурсултана Назарбаева выделили в другом микрорайоне. В 2013 году в Черемушках даже начали строительство. Но позже выяснилось, что выделенная земля не подходит под учебное заведение.

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