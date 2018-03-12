Школу затопило в селе Кызылординской области

В селе Аранды Казалинского района Кызылординской области 11 марта подтопило территорию школы № 97. Занятия отменены, передает Inform.kz.
Заместитель акима области Серик Сулейменов, руководитель управления по мобилизационной подготовке Серик Сермагамбетов, глава областного департамента по ЧС Омар Бержанов выехали в село, ознакомились с ситуацией и проверили состояние школы.
Члены комиссии выявили повреждения в стене и в покрытии пола. В связи с этим было принято решение приостановить занятия в школе.
Созданная по поручению акима области экспертная комиссия проведет более тщательную оценку технического состояния школы и определит причины произошедшего.
Между тем областное управление образования сообщило, что учебный процесс для учеников школы не будет прерываться. С 12 марта учителя и 98 учеников будут переведены в школу соседнего села Кожабакы. Они будут заниматься со второй смены. Для перевозки детей и учителей власти Казалинского района выделили транспорт.
