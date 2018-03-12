Школу затопило в селе Кызылординской области

Закон и Порядок
Фото с сайта inform.kz
В селе Аранды Казалинского района Кызылординской области 11 марта подтопило территорию школы № 97. Занятия отменены, передает Inform.kz.

Заместитель акима области Серик Сулейменов, руководитель управления по мобилизационной подготовке Серик Сермагамбетов, глава областного департамента по ЧС Омар Бержанов выехали в село, ознакомились с ситуацией и проверили состояние школы.

Члены комиссии выявили повреждения в стене и в покрытии пола. В связи с этим было принято решение приостановить занятия в школе.

Созданная по поручению акима области экспертная комиссия проведет более тщательную оценку технического состояния школы и определит причины произошедшего.

Между тем областное управление образования сообщило, что учебный процесс для учеников школы не будет прерываться. С 12 марта учителя и 98 учеников будут переведены в школу соседнего села Кожабакы. Они будут заниматься со второй смены. Для перевозки детей и учителей власти Казалинского района выделили транспорт.

Популярное

Все
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Достойный путь генерала Уразова
Казахи в древнем Египте? Да!
Не потерять туриста и доверие людей
Полиция не только бережет, но и спасает
Бизнес делает ставку на опыт
Судьбоносное решение
От E-Museum до «Халық әуені»
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Школа Абая – территория смыслов
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 79-НП
Инструмент структурного преобразования экономики
Гуманистическое измерение права
От общей истории – к общему будущему
Женщины-лидеры готовятся к выборам
Указ Президента Республики Казахстан О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации
В центре реформ – человек
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан «О государственных наградах Республики Казахстан»
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Залог интеллектуальной нации
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Пять лет на защите прав граждан
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Автор, продливший биографию человечества
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Тараз примет международный фестиваль боевых искусств
Во Франции открывается 79-й Каннский кинофестиваль
В «Реале» задумались о продаже Мбаппе
Победителя пятого сезона премии Mecenat.kz наградили в Астане
Маркетплейсы обяжут продвигать товары с маркировкой «Сделано в Казахстане»
Астана впервые примет чемпионат мира по настольному теннису
С пятью медалями завершил Казахстан Кубок Европы по дзюдо
Пять медалей завоевали казахстанские штангисты на юниорском ЧМ в Египте
Astana Team заняла первое место на международном турнире по хоккею с шайбой
«Властелин колец: Кольца Власти»: объявлена дата премьеры третьего сезона
ИИ в школах как новый этап модернизации
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Дух романтики и героизма
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан

Читайте также

Полиция Алматы привлекла к ответственности женщину-коуча за…
Незаконные госзакупки на 90 млн тенге пресекли в ВКО
Продавал путевки в соцсетях: создателя лжетурфирмы осудили …
Личные данные работников детсада в области Абай утекли в от…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]