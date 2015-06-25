Школы Байконура перейдут на казахстанский стандарт образования



"Прогнозный расход на поддержание в 2015–2017 годах 7 объектов организаций составляет свыше 4 миллиардов тенге, – сказал глава МОН РК. – В целях разработки переходных учебных программ создана рабочая группа из представителей школ Кызылординской области и города Байконура, Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина и управления образование Кызылординской области. С 2015 года планируется перевести указанные организации образования на обучение по гособразовательным стандартам Казахстана".



Министр заверил, что в ходе кампании по переходу школ г. Байконура на казахстанские стандарты образования никаких сложностей не возникнет. В свою очередь депутаты выразили благодарность Аслану Саринжипову за проделанную работу по данному вопросу.



"Наконец-то министр решил эту проблему. В 2006 году мы обнаружили, что было изменено законодательство России по бюджетным вопросам и по бюджетному законодательству – с 1 января 2007 года запрещалось финансирование любых других школ. Все учреждения среднего образования должны были заниматься только по стандартам России. Нам удалось еле как сохранить казахские школы вместо из закрытия. Новое правительство должно было немедленно заняться этим вопросом, но, видимо, не дошли руки", – отметила сенатора Бырганым Айтимова.



По данным МОН РК, сегодня уже действуют две рабочие группы с казахстанской и российской сторон по передаче имущества школ.



