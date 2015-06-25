Школы Байконура перейдут на казахстанский стандарт образования
Эльмира Киргеева
Школы Байконура начнут обучать по казахстанскому стандарту образования с 1 сентября 2015 года, передает корреспондент Kazpravda.kz. Сегодня Парламент РК принял закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о передаче образовательных организаций города Байконура".
Под юрисдикцию Казахстана перейдут 6 школ и 1 детский сад, сообщил в ходе пленарного заседания Сената Парламента РК министр образования и науки РК Аслан Саринжипов. Проект закона предусматривает финансирование данных организаций за счет средств республиканского бюджета. На казахстанский стандарт образования школы в Байконуре перейдут с 1 сентября 2015 года.
"Прогнозный расход на поддержание в 2015–2017 годах 7 объектов организаций составляет свыше 4 миллиардов тенге, – сказал глава МОН РК. – В целях разработки переходных учебных программ создана рабочая группа из представителей школ Кызылординской области и города Байконура, Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина и управления образование Кызылординской области. С 2015 года планируется перевести указанные организации образования на обучение по гособразовательным стандартам Казахстана".
Министр заверил, что в ходе кампании по переходу школ г. Байконура на казахстанские стандарты образования никаких сложностей не возникнет. В свою очередь депутаты выразили благодарность Аслану Саринжипову за проделанную работу по данному вопросу.
"Наконец-то министр решил эту проблему. В 2006 году мы обнаружили, что было изменено законодательство России по бюджетным вопросам и по бюджетному законодательству – с 1 января 2007 года запрещалось финансирование любых других школ. Все учреждения среднего образования должны были заниматься только по стандартам России. Нам удалось еле как сохранить казахские школы вместо из закрытия. Новое правительство должно было немедленно заняться этим вопросом, но, видимо, не дошли руки", – отметила сенатора Бырганым Айтимова.
По данным МОН РК, сегодня уже действуют две рабочие группы с казахстанской и российской сторон по передаче имущества школ.