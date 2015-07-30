Школы для первоклашек Свежий выпуск 420 Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

Заместитель руководителя образования ВКО Сайран Искакова констатирует: в прошлом году первоклассников было в полтора раза меньше, а это значит, что детское население в регионе растет, что, безусловно, не может не радовать.

С другой стороны, в связи с увеличением количества школьников у местной исполнительной власти теперь стало больше хлопот. В преддверии нового учебного года дефицит мест в школах региона составляет порядка 9 тыс. Недавно сдана в эксплуатацию школа в селе Башкуль Бескарагайского района. Еще три учебных заведения планируется открыть к 1 сентября в других населенных пунктах региона. До 2016 года в регионе планируется открыть 16 обще­образовательных школ.

Проблема в определенной степени будет решаться и за счет возведения новых школ взамен аварийных. До конца 2015 года в целом будет отремонтировано 150 объектов образования на сумму 1,5 млрд тенге. В целом на строительство и реконструкцию школ в ближайшие годы будет направлено в общей сложности более 9 млрд тенге.