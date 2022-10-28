Школы "заминировали" в Кокшетау

Школы города Кокшетау проверяют полицейские после сообщения о заложенных взрывных устройствах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
28 октября в управление полиции Кокшетау поступило сообщение о том, что в школе-интернате №3 «Дарын» заложено взрывное устройство.
По адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции и другие экстренные службы. Территория школы была оцеплена, эвакуированы учащиеся, преподавательский состав и администрация.
Специалисты-взрывотехники и кинологи исследовали помещения школы, взрывных устройств не обнаружено.
Позже в полицию поступили сообщения о взрывных устройствах в других средних учебных заведениях. Службы проводят проверки там.
Полицейские просят граждан не поддаваться панике, не распространять недостоверную информацию и доверять только официальным сообщениям.