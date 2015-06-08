Шкурное дело Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область

Идею об открытии собственного цеха по первичной обработке шкур КРС глава крестьянского хозяйства "А.С.Ар.Аз.Г" Абил Гасанов вынашивал давно. Живет он в сельской местности и хорошо знает связанные с этим проблемы владельцев крестьянских подворий. Не секрет, что почти повсеместно кожсырье после забоя живности из-за отсутствия заготпунктов просто-напросто выбрасывается на свалку как ненужный хлам, а это, вне всяких сомнений, и нарушение всех санитарных норм. В былые-то времена по дворам даже специальный представитель ходил и, пусть за копейки, собирал их.



Предпринимательством в сельской местности Гасанов-старший занимается не первый год – в Карашайском сельском округе у него свой семейный бизнес – имеются посевные площади в 400 гектаров, еще держит в небольшом количестве скот. Прежде чем взяться за воплощение новой идеи, решил детально изучить рынок, технологию, каналы сбыта. Прикинул свой бюджет, посоветовался с домочадцами, заручился поддержкой местных органов власти. Поле деятельности в этом секторе бизнеса, как оказалось, еще никем не освоено.



Два года назад в поселке Мартук на отведенном участке поднял стены нового цеха. Общая его площадь составила 216 квадратных метров. На собственные средства закупил оборудование турецкого и итальянского производства. В его установке оказали содействие зарубежные специалисты. Проектная мощность объекта рассчитана на 180 тонн в месяц. Правильно гласит народная пословица: глаза боятся, а руки делают. Очень переживал Абил, что взялся за гуж, который окажется неподъемным для него. Так или иначе, строительные работы, закуп всего необходимого произвел на собственные средства. Но после того как цех был включен в число крупных инвестиционных проектов региона, предприниматель воспрял духом. Сначала к объекту подвели газ. Затем пробурили скважину. В лизинг приобрел А. Гасанов автопогрузчик. А по линии АО "Актобе ауыл микрокредит" получил оборотные средства в сумме 14 млн тенге на закуп химреагентов.



Цех уже запущен в эксплуатацию. В нем действуют три барабана емкостью по шесть тонн каждый, мездрильный, выжимальный, измерительный станки. Прежде чем получить полуфабрикат, так называемую голубую кожу, сырье проходит полный технологический цикл. По словам начальника цеха Павла Воли, на производстве работают 24 человека. Все они местные жители, на постоянную работу приняты в рамках госпрограммы "Дорожная карта "Занятость-2020". Их обучение произвели на базе производства. При росте объема заказов здесь можно организовать работу и в две смены – тогда число специалистов будет доведено до 40.



С начала пуска цеха уже произведено свыше 25 тонн полуфабриката, который реализуется в Китай, идут переговоры по сбыту продукции в Турцию, Италию, где она используется для изготовления обуви, обшивки предметов и т.д. С учетом этого А. Гасанов намерен в перспективе, если дело пойдет в гору, такое производство запустить, чтобы полуфабрикат собственными силами до конечного продукта доводить. Есть желание открыть покрасочный цех. Сейчас ведет строительство склада для хранения сырья.



Процесс заготовки предприятием поставлен на поток – его представители сами выезжают в села и закупают. Специальные точки приема шкур открыты и в областном центре. В бизнесе заняты все члены семьи Гасановых: и Саида – супруга Абила, и сыновья Арзу и Азер.



Неспроста название крестьянского хозяйства Гасановых состоит из заглавных букв их имен. Каждый ответственен за определенный участок работы. Абил, несомненно, за главного. Он и координатор, и идейный вдохновитель. Что очень важно, о работе его цеха сегодня прослышали не только в близлежащей округе, но и в соседних областях. По словам предпринимателя, во всем Западном Казахстане подобное предприятие пока единственное.