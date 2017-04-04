​Шкурный вопрос

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Марина Иванова, Западно-Казахстанская область

В недавние времена в регио­не работало сразу несколько подобных производств, которые, как тогда было принято, отправляли свою продукцию далеко за пределы области и даже респуб­лики. Обработкой и выпуском изделий занимался Уральский кожевенный завод им. Р. С. Землячки, открытый в далеком 1919-м и ушедший в небытие в 1996 году. С 1927 года работал и меховой комбинат, а первичную подготовку шкур вел местный мясоконсервный комбинат. Сейчас, к огромному сожалению, от всех этих предприятий остались только воспоминания.

В то же время в последние годы во многом благодаря государственной поддержке и разработке целевых программ соз­даются условия для открытия в регионах совершенно новых центров переработки сельхозпродукции. Показатели животноводства растут, ежегодно открываются новые откормочные площадки, мясоперерабатывающие производства. Это значит, что и количество шкур, остающихся от убоя скота, постоянно увеличивается, однако по-прежнему никак не перерабатывается. Овчина выбрасывается, причем нередко без соб­людения санитарных норм, а шкуры КРС в лучшем случае по дешевке продаются скупщикам, которые отправляют их для переработки на юг республики или заграницу.

Крупнейшим импортером является Турция, где кожевенное производство налажено на высшем уровне, выгода от него просчитана и ясна. Есть данные о том, что Турция ввозит до 25% всего мирового импорта шкур и кожи. При этом главную долю экспорта составляют товары легкой промышленности, в том числе кожаные: обувь, куртки, сумки, аксессуары и т. п. Все эти товары приобретают и казахстанцы, причем цены на них, прямо скажем, немаленькие.

О потенциале подобного производства недавно задумались и в Западно-Казахстанской области: в Уральске завершается строительство цеха по обработке шкур мелкого и крупного рогатого скота. Причем овечья кожа будет проходить полный цикл обработки, а из коровьей планируется изготавливать полуфабрикат. Проект вошел в региональную Карту индустриа­лизации.

Как рассказал технический директор ТОО «Пош Руно» Александр Дмитриенко, как только началось строительство завода, на них вышли турецкие предприниматели, предложившие полностью скупать весь будущий объем продукции, причем за весьма достойную цену. В результате, еще не запустив предприятие, его руководство уже встало перед дилеммой: отправлять кожу на экспорт или заняться изготовлением изделий из нее.

– Выгоднее, правильнее и перс­пективней довести процесс до конца, организовав производство готовых кожаных изделий, – размышляет представитель предприятия. – Однако это под­разумевает не столько новые траты, сколько хлопоты другого рода: привлечение специалистов по дизайну и пошиву, чтобы добиться конкурентоспособности продукции, организацию сбыта. Все это мы готовы организовать, но сначала планируем продавать готовую кожу.

Посчитав, что лучше журавля в небе – синица в руках, руководство ТОО «Пош Руно» уже начало подготовку к запуску производства, заранее наладив прием, засаливание и складирование шкур для будущей переработки.

Общая стоимость проекта составляет около 6 млн евро и предполагает создание производства с нуля. Оказанная местными властями поддержка заключается в предоставлении земельного участка, местонахождение которого полностью устроило инициаторов.

– После введения цеха в экс­плуатацию государство обещает вернуть 20% стоимости оборудования, – говорит Александр Дмитриенко. – На сегодня завершается строительство, производятся пусконаладочные работы.

Высокотехнологичное компьютеризированное производство на итальянском оборудовании предполагает использование испанской технологии под авторским надзором. Однако сами процессы обработки кожи мало чем отличаются от тех, что применялись в прошлые годы.

В цехе будут работать около 100 человек. Поиск подходящих квалифицированных кадров – одна из сложных задач, так как действующих производств в регионе, как уже упоминалось, нет. Поэтому предпочтение отдается специалистам, работавшим на прежних заводах. Ожидается прибытие технологов из Испании, которые не только настроят современное европейское оборудование, но и обучат местных работников. Поэтому возможно, что уже в ближайшем будущем утерянное некогда кожевенное производство возродится в Западно-Казахстанской области. И будем надеяться, что нам еще удастся примерить «лабутены» made in Uralsk.

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