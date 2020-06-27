Шквалистый ветер и гроза с градом – штормовое предупреждение по пяти регионам Казахстана
Штормовое предупреждение объявили синоптики по пяти областям Казахстана из-за прогнозируемых гроз с градом и шквалистого ветра, передает Kazpravda.kz.
По информации РГП "Казгидромет", 28 июня в Актюбинской области местами ожидается гроза, шквал, днем град. Ветер юго-западный, западный днем порывы 17-22 м/с. Вероятность шторма 90-95%
С вероятностью 85-90% в городе Кокшетау Акмолинской области 28 июня днем порывы юго-западного ветра будут достигать 15-20 м/с.
В Петропавловске – главном городе Северо-Казахстанской области днем 28 июня ожидается гроза, шквал. Сутки 28 июня ветер северо-западный с переходом на юго-западный 15-20, днем порывы 25 м/с. Вероятность шторма 90-95 %
28 июня в Костанайской области днем местами ожидается сильный дождь. Местами гроза, шквал, туман, град. Ветер юго-западный ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 23 м/с. В Костанае утром и днем 28 июня ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%
С вероятностью 90-100% в Кызылординской области ветер западный, юго-западный местами будет достигать скорости 15-20 м/с с пыльной бурей. Утром и днем местами ожидается гроза.