Шквальный ветер и град ожидаются в северных областях Казахстана
Казгидромет распространил штормовое предупреждение по Северо-Казахстанской и Костанайской областям, передает Kazpravda.kz.
"23 июня в Северо-Казахстанской области ожидается северо-западный ветер, местами 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду. Местами гроза, шквал, возможен град. Ночью и утром местами туман. В Петропавловске днем 23 июня ожидается северо-западный ветер, порывы 15-20 метров в секунду, гроза, шквал, возможен град. Ночью и утром туман. В Костанайской области 23 июня ожидается местами гроза, днем северо-западный ветер 15-20 метров в секунду. Возможен град", – говорится в официальном сообщении.