​Шквальный ветер наделал бед

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Галина Вологодская, Усть-Каменогорск

Стихия обрушилась около 11 часов дня. Шквал из ветра, воды и града бушевал около 20 минут и успел натворить немало бед. Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточного Казахстана, в районе гэсовского поселка Аблакетка с завода промышленной арматуры сорвало кровлю площадью 5 тыс. кв. м. Фрагменты покрытия и поваленный забор перекрыли дорогу и повредили 8 припаркованных автомобилей. Частично лишился крыши расположенный рядом жилой дом.

– Пришлось обесточить район, – рассказали в департаменте. – К ремонту экстренно приступили бригады региональной электрической компании.

В левобережной части Усть-Каменогорска шквал снес крыши с трех новых жилых многоэтажек по улице Кокжал Барака и со здания областного суда. Крупный, активно застраиваю­щийся район на четыре часа остался без электро­снабжения. В пригородном поселке Касыма Кайсенова пострадали не только крыши, но и фонарные столбы, лавочки и малые архитектурные формы.

К счастью, как заверили в департаменте по ЧС, обошлось без жертв. Коммунальные службы Усть-Каменогорска приступили к ликвидации последствий бури.

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