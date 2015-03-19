Шламу нашли применение 1640 Любовь ДОБРОТА

Гора отходов свинцового производства не одно десятилетие возвышается над городом, посыпая его в ветреную погоду ядовитой пылью. Несколько лет назад волевым решением властей металлургический завод закрыли, но воздействие его на экологию по-прежнему продолжается, сказываясь на здоровье жителей, особенно детей.

В свое время Шымкентский свинцовый завод положил на юге страны начало металлургической промышленности. Предприятие сдали в эксплуатацию в 1934 году. Тогда здесь была городская окраина, и особых экологических проблем завод не создавал. Да и мощность предприятия, позволявшая производить 30 тыс. тонн рафинированного свинца в год, была минимальной. На протяжении ряда десятилетий шло постепенное наращивание объемов производства, позволившее в 5 раз увеличить выпуск готовой продукции.

Вплоть до 70-х годов прошлого столетия об экологии никто и не думал. В рапортах о выпуске 150 тыс. тонн готовой продукции, конечно же, умалчивалось о том, что в атмосферу ежегодно выбрасывается до 97 тонн свинца. Он оседал на листьях деревьев, крышах домов, детских площадках и приусадебных участках новоселов.

Дело в том, что вместе с предприятием развивалась и промышленная зона. Власти выдавали разрешения на строительство в непосредственной близости к заводу, не думая о последствиях. Вскоре километровая санитарно-защитная зона, являющаяся непременным условием функционирования металлургического предприятия, оказалась полностью застроенной. Жилые дома, школы, детские сады, объекты общепита и здравоохранения со всех сторон «подпирали» завод, соседствуя с отходами производства.

Между тем экологи утверждают: санитарно-защитная зона у такого предприятия, как свинцовый завод, работающего семь десятилетий, должна уже составлять 3 км, поскольку за это время тяжелые металлы пропитали почву. На этом фоне совсем уж непонятным становится разрешение местных исполнительных органов на строительство целого жилого массива «Казыгурт» непосредственно под трубами завода уже в новейшую историю. И даже сегодня, когда 180-метровая основная труба предприятия прекратила опасные выбросы в окружающую среду, с экологической точки зрения ситуация в этом районе тяжелая. Да и рельеф местнос­ти не подходящий для строительства жилья.

То, что выделение земли в этом месте было серьезной ошибкой, очевидно сейчас, когда утвержден Генеральный план Шымкента, предполагающий расширение города в северном направлении. Но особняки уже построены, в них живут люди, которым ничего не остается, как стараться дышать через раз, чтобы уменьшить вредную нагрузку на организм. Понятно, что пропитанная свинцом и другими вредными веществами поч­ва не лучшим образом отражается на здоровье горожан, особенно детей.

Десятки тысяч людей вынуждены сегодня жить на территории, в почве которой содержание свинца превышает предельно допустимую норму. Ежеквартально экологи проводят анализ почвы и лабораторно подтверждают загрязнение почвы и воздуха. По информации Акмарал Нысанбековой, главного специалиста департамента экологии ЮКО, в районе свинцового завода показатели по свинцу, мышьяку, меди превышают нормы в 100 раз! Значительно выше нормы показатели в районе стадиона «Металлург» по ул. Сеченова.

Первое масштабное исследование, в ходе которого ставилась задача определить в том числе размер исторического загрязнения и степень его воздействия на здоровье людей, проводилось в Шымкенте по инициативе Министерства охраны окружающей среды в 1998 году. То, что и без того ни у кого не вызывало сомнения, нашло свое подтверждение в ходе исследований при помощи уникального оборудования – переносного прибора, который позволяет немедленно измерить содержание тяжелых металлов в поч­ве и полевых условиях.

К сожалению, воздействие окружающей среды на здоровье человека не подлежит прямому измерению. Свинец и его соединения – опасные агенты окружающей среды, поскольку негативно воздействуют на состояние здоровья детей даже при незначительной концентрации. Свинец повышает риск заболеваний нервной системы, поражает систему кроветворения и желудочно-кишечный тракт. Неверно было бы всю вину переложить на свинцовый завод, ведь в неменьшей степени соединения этого металла попадают в атмосферу от транспорта. Число же автомобилей за последние годы в областном центре возросло в десятки тысяч раз, тем самым максимально увеличив нагрузку на экологию. Суммарный прессинг загрязнения способен отразиться на иммунной системе, привести к возникновению онкологических заболеваний. Шымкент относится к городам, имеющим в этом плане наивысший уровень риска. Терапевтические средства, выводящие свинец из организма, дают незначительный эффект, поскольку он сохраняется в костной ткани.

Исследования стали основанием для того, чтобы задумать проект по очистке загрязненной территории. Реализовать его удалось лишь частично, и такие полумеры не решили проблему экологических загрязнений территории. При принятии решения о закрытии свинцового завода экологическая составляющая была приоритетной. А вот до шламовых терриконов, зловеще нависающих над городом, руки так и не дошли. Между тем только в одном из таких хранилищ, разместившихся на берегу реки Бадам, накопилось более 2 млн. тонн ядовитых отходов. Бесспорно, что они внесли и продолжают вносить свою «лепту» в загрязнение района.

Уже после того, как свинцовый завод перестал работать, собственник предприятия и местные органы власти развернули дискуссию по поводу того, кому, собственно, принадлежат шламы и кто должен заняться их утилизацией. Спор даже стал предметом судебного рассмотрения. Пока стороны сыпали аргументами и отстаивали свои позиции, шламы продолжали свое воздействие на город и его жителей. И вот, кажется, удалось найти приемлемое решение проблемы.

По информации заместителя акима области Сапарбека Туякбаева, половина объема из 2 млн. тонн отходов находится в коммунальной собственности. Такой же объем принадлежит собственнику имущественного комплекса предприятия. Проведенные исследования показали, что качество шламов достаточно низкое и пускать их на переработку экономически нецелесообразно. Так что для утилизации отходов пришлось искать другой способ. После долгого изучения вопроса решено, что накопившиеся отходы металлургического производства можно использовать в строительстве, в том числе дорожном. С точки зрения экологии применение этих материалов допустимо.

Сейчас ведутся переговоры с цементными заводами и с заводами по производству бетона. Руководителям этих предприятий предлагают использовать отходы в качестве инертных материалов и частично сырья для производства. Приобрести шламы можно будет по достаточно низкой цене, что станет хорошей мотивацией для их переработки. Таким способом за несколько лет удастся переработать накопившиеся шламы и избавить город от источника экологического загрязнения. Ядовитые терриконы исчезнут из городского пейзажа, а шымкентцы вздохнут полной грудью.