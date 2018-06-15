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Шляпки да рожки
Вера Ляховская

Алматинский областной колледж инновационных технологий в сфере сервиса и питания на несколько дней превратился в салон красоты, снабженный подиумом. Десятки мастериц и мастеров на все руки съехались туда, чтобы показать свои фантазию и техническое мастерство.

Чемпионат проводится с 2001 года. Был период, когда он переживал сложные времена, но в последние годы, к великой радости организаторов и участников, все наладилось. Все-таки одно дело – работать в салоне красоты, коих сейчас множество, думать о конкуренции между мастерами и постоянно соответствовать запросам клиентов. И другое – продемонстрировать широкой и знающей публике свой утонченный вкус, креативность, оригинальность, стремление к необычному решению художественной композиции и умение работать с мелкими деталями. Словом, полностью раскрыться как творческой личности.

Каждый участник получил список обязательных требований от судей. Нельзя сказать, что они слишком жесткие. В этом отношении чемпионат уступает официальным международным конкурсам. Тем не менее по регламенту моделям не разрешается помогать участникам соревнований в создании причесок. Например, сушить волосы феном, дотрагиваться до них руками. Прическа, как правило, не должна состоять из «свободных» волос. Волосы должны быть или полностью подняты или же распущены всего на 25%.

Очень красивые работы продемонстрировали участники номинации «Прическа с постижерным украшением». Тема – шляпа от кутюр. Высота шляпок должна быть не более 30 см – все же мы не живем в эпоху барокко, когда бедные дамы носили на голове целые корабли! Основной критерий оценки – это целостность образа. Впрочем, никому из участников и в голову не пришло соорудить модели, одетой в классическое платье, нестандартную прическу, выбивающуюся из общей канвы.

Для представителей сильного пола также были отведены отдельные номинации, из которых наиболее интересной показалась «Коммерческая стрижка и укладка с бородой». Вот здесь в борьбу на равных вступили и парикмахеры-мужчины. Нужно было выполнить коммерческую стрижку и укладку, соответствующую последним тенденциям моды, которая будет пользоваться спросом у обычного потребителя в салоне красоты.

Прическа должна иметь мужественный вид, органично сочетаться со стилем современного мужчины, а также создавать ощущение неприхотливости и легкости в быту. Борода – обязательный составной элемент создаваемого образа – в последнее время снова стала остро модной. Еще одна «фишка» – выстриженные и выбритые виски. К таким уловкам сегодня прибегают даже дети. Они настоятельно просят своих мам и пап разрешить им подстричься именно так, а то «все современные, а я как лузер». Об этом со смехом рассказывали участники чемпионата.

Кстати, если бы номинант или его модель во время соревнований, не дай бог, рухнули без чувств, они бы получили дополнительное время. Такие случаи неоднократно происходили в мире на мероприятиях подобного рода. Быть моделью – тяжкий труд. Ради великолепного результата они готовы не спать сутки. К счастью, в этот раз все прошло благополучно, и по завершении работы все модели выглядели так, как будто только что сошли с обложки глянцевого журнала.

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