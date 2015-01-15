Сход лавин ожидается в предгорьях Алматы

В предгорьях Алматы сохраняется угроза схода снежных лавин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы.
"В связи с сохранением угрозы схода снежных лавин в Мало-Алматинском и Алмарасанском ущельях, горной местности, прилегающей к Алматы, запрещается совершать пешие и лыжные прогулки по склонам гор во избежание провоцирования схода лавин", – предупреждает департамент.
Лавиноопасная обстановка усугубляется выпадением снега 15 января в Алматы. Напомним, что снегопад сопровождался редким природным явлением – снежной грозой.
В целом же на территории Казахстана в ближайшие дни прогнозируется повышение температуры.