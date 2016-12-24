Сход снежных лавин ожидается в ЮКО и Алматинской области

Штормовое предупреждение объявлено по Южно-Казахстанской и Алматинской областях – в этих регионах Казахстана ожидается сход снежных лавин, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ДЧС Алматы.
Угроза лавины связана с выпадением интенсивных осадков и большой высотой снежного покрова в горных районах Южно-Казахстанской и Алматинской областей
"Не рекомендуется выходить на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах", – предупреждают в департаменте.
Информация департамента основывается на штормовом предупреждении РГП "Казгидромет".