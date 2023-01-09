«Сходим с ума от волнения» – так описывают свои переживания жители 23-го района Усть-Каменогорска, отправляя детей в школу
Общество
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Галина Вологодская
Левый берег Иртыша – эту территорию отвели под будущий новый Усть-Каменогорск еще полвека назад. Здесь, подальше от заводских труб, проектировщики задумали и большие жилые районы, и административные здания. В конце 1980-х по программе «Жилье» в левобережной части города одним из первых был заложен 23-й район – поселок частных домов. Примерно тогда же рядом начали расти дачные кооперативы.