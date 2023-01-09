«Сходим с ума от волнения» – так описывают свои переживания жители 23-го района Усть-Каменогорска, отправляя детей в школу

Дети и машины

Левый берег Иртыша – эту территорию отвели под будущий новый Усть-Каменогорск еще полвека назад. Здесь, подальше от заводских труб, проектировщики задумали и большие жилые районы, и административные здания. В конце 1980-х по программе «Жилье» в левобережной части города одним из первых был заложен 23-й район – поселок частных домов. Примерно тогда же рядом начали расти дачные кооперативы.

В нулевые уже по обновленному генеральному плану рядом запроектировали еще несколько районов. Но на сегодня только в 23-м районе и соседних дачных кооперативах постоянно живут сотни молодых семей. Их число растет – люди скупают недорогие дома на окраине, строят, осваивают участки.

На днях в корпункте раздался звонок из 23-го района: «Хотите увидеть, как наши дети ходят в школу? Мы с ума сходим от волнения!»

Отправляюсь в поселок, чтобы все увидеть своими глазами.

Ближайшая к району школа расположена в соседнем поселке Меновное, до нее примерно три километра. Мама трех школьниц Олеся Абдеева предлагает вмес­те проделать тот же маршрут, по которому детвора ежедневно отправляется за знаниями. Наша прогулка, правда, начинается в разгар дня, а вот ребятишки выходят из дома рано утром, еще по темноте. Впервые за 35 лет уличное освещение появилось в районе только в прошлом году и пока лишь на центральной улице.

Мы идем по обочине гравийного проезда от поселка до автотрассы. Слой снега укатан колесами до зеркала, на каждом шагу бугры, неровности. Пешеходного тротуара, конечно, нет. Что чувствуют дети, когда спешат на уроки по темной скольз­кой дороге рядом с автомобилями? По словам Олеси, это еще «цветочки» – самый безопасный учас­ток пути. «Ягодки» начинаются возле большой автотрассы.

Дорога достаточно широкая – по две полосы в каждую сторону. По этой трассе в объезд города идет практически весь грузовой поток, в будни она гудит от непрерывного движения. В теории дорожники как бы позаботились о пешеходах – сделали нерегулируемый переход. Реально «зебру» расположили так, что впору в рубрике «Маразм» показывать. Мало того, что пешеходный знак установлен метрах в пятидесяти от перекрестка, так до него невозможно добраться! Нет ни прочищенной обочины, ни хотя бы тропки, не говоря о тротуаре. Переход ведет… в овраг с кустами.

– Дети идут по буеракам до дорожного знака, – говорит женщина, с трудом пробираясь по снегу. – Представьте, что творится осенью и весной, когда непролазная грязь?! Дорогу переходить очень страшно, грузовики летят на скорости. В октябре КамАЗ зацепил мою старшую дочку, девятиклассницу. Наверное, грузовик занесло на гололеде. Ей некуда было отступить, спрятаться, ее отбросило в кювет. К счастью, все обошлось синяками.

Вслед за Олесей я торопливо перехожу автотрассу по знаку. Даже если здесь и нанесена «зеб­ра», под снегом разметку не видно. Минут десять приходится шагать вдоль обочины до перекрестка к школе. Погода морозная, от встречных грузовиков в лицо летит колкая снежная пыль, забивает глаза, нос.

Последний отрезок – поселковая дорога от объездной трассы до школы. Она извилистая, тротуара, разумеется, нет. На одном участке с крутым поворотом обзор полностью перекрывает высокий металлический забор. Мы с Олесей идем по проезжей части – так ходят и все дети. По ее словам, только этой осенью здесь машины сбили двух учеников, дети с травмами попали в больницу. В декабре на этом отрезке лоб в лоб столкнулись две легковушки.

– К нам однажды обратилась пенсионерка, у нее окна квартиры выходят как раз на эту улицу, – вспоминает мама трех девочек. – Она каждый раз за сердце хватается, когда видит детей на такой опасной дороге. Каждый день происходят ситуации, когда ребятишки едва успевают увернуться из-под колес. Женщина даже попросила нас: «Напишите руководству школы, в акимат, потребуйте принять меры!»

На путь от 23-го района до школы в Меновном у меня, взрос­лого человека, уходит больше получаса. А как добираются первоклашки-второклашки? А когда на улице сильный мороз или метель? До слез жалко малышей. По словам Олеси, у них в семье все подчинено школе: муж с утра уводит девочек на занятия, она часто отпрашивается с работы, чтобы встретить хотя бы младшего ребенка. Разве отпустишь маленькую девочку одну по такой страшной дороге? Здесь и бродячих собак полно.

Холодное сердце

Год назад для семей из 23-го района и соседних дачных поселков забрезжил лучик надеж­ды. С сентября и до конца первой четверти учеников возил на уроки и обратно школьный автобус. Ребятишек садилось много, в пазике всегда было битком. У родителей словно гора с плеч свалилась. «Два месяца без нерво­трепки», – вспоминают они то время. С началом второй четверти школьный автобус исчез и больше не появлялся.

– У меня четверо внуков школьного возраста, – рассказывает житель 23-го района, пенсио­нер Мырзакан Габдуллин. – Мы стали спрашивать, когда детям вернут автобус, нам в школе сказали, что он был только на время пандемии. И заявляют: «Как вы быстро к хорошему привыкли». В Усть-Каменогорске пазики возят учеников из села Самсоновка, сразу несколько школьных автобусов доставляют ребят в школу № 49 в соседнем поселке Ахмирово. А наших детей как будто нет, их не замечают.

Папы и мамы, дедушки и бабушки собрались вместе и составили письмо к руководству города с просьбой обеспечить их детей школьным пазиком. Ответ пришел из горотдела образования: «В настоящее время соглас­но стандарту «Предоставление бесплатного подвоза к общеобразовательным организациям и обратно домой детям, проживающим в отдаленных сельских пунктах» приобретение автобуса для меновновской школы не представляется возможным, – сообщила глава отдела Сауле Алагузова. – Для рассмотрения маршрутов движения автобусов с охватом жителей ваших районов и садовых товариществ направлено письмо в ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Усть-Каменогорска». Сог­ласно пункту 23 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом от 2015 года установлено, что регулярные городские и пригородные автомобильные перевозки пассажиров и багажа осуществляются по утвержденной местными исполнительными органами маршрутной сети, которая формируется на основании утвержденной комплексной схемы развития пассажирского транспорта и анализа пассажиропотоков по предложениям граждан и организаций.

Жители 22-го микрорайона могут воспользоваться услугами маршрута № 253 с графиком рейсов в 6.35 и 6.45 утра, а также в 17.55 и 18.50 вечера. Марш­рут проходит через остановки, расположенные на расстоянии 200 метров от 22-го микрорайо­на, то есть в зоне пешеходной доступности».

В завершение главный учитель Усть-Каменогорска углубилась в правила размещения конечных площадок наземного общественного транспорта и напомнила людям о праве в случае несогласия с ответом обжаловать его в суде…

Читаешь такое, и стопроцент­ное впечатление, что письмо направлено каким-то департаментом бездушия и бессердечия. А как еще объяснить, что госучреждение, ведающее вроде бы гуманной и прогрессивной сферой, вместо помощи семьям отдаленного района попросту от них отмахивается? Как можно всерьез утверждать, что большим поселкам достаточно по два рейса маршрутки утром и вечером?!

Аналогичные отписки, прак­тически слово в слово, люди получили от горотдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, а также меновновского акимата. Такое ощущение, что их авторы решали одну-единственную задачу – как бы отделаться от горожан с их проблемами.

– Осенью в наш район начал ходить автобус 53 «А», – говорит Мырзакан Габдуллин. – В акимате теперь заявляют: у школьников есть общественный транспорт, все вопросы сняты. Но этот марш­рут не имеет никакого отношения к Меновному, детям ни уехать на нем в школу, ни приехать.

На сегодня в 22-м и 23-м райо­нах и дачных поселках каждая семья по-своему решает проблему дороги за знаниями. Те, кто имеет машины, возят детей на учебу в город, потому что так легче – забрасывают ребятишек по пути на работу. Кто-то довозит до меновновской школы своих деток и подсаживает заодно соседских. Остальные за руку с детьми каждый день вынуждены проходить по три километра до школы и обратно, по опасному маршруту.

– Здесь много молодых семей, в том числе многодетных, – заключает пенсионер. – Наверное, они не от больших денег покупают под постоянное жилье дачные дома. Не все здесь «крутые», далеко не у каждого есть своя машина. Сколько еще детей должны попасть под колеса, чтобы мы перестали сходить с ума от волнения за детей, чтобы нам выделили школьный автобус?