К. Джакупов отметил, что состоявшийся в мае нынешнего года визит мажилисменов в Нидерланды имел важное практическое значение для укрепления двустороннего сотрудничества по всем направлениям взаимодействия. Председатель Мажилиса назвал Нидерланды важным внешнеполитическим и ключевым экономическим партнером Казахстана в Европе, подчеркнув при этом, что за 25 лет валовой приток прямых голландских инвестиций в экономику Казахстана составил 59 млрд долларов.

Касаясь событий на международной арене, К. Джакупов акцентировал внимание, что борьба с международным терроризмом и радикальным экстремизмом без объединения усилий всего мирового сообщества будет неэффективной.

– Мы призываем поддержать инициа­тиву Президента Казахстана о создании под эгидой ООН глобальной сети противодействия международному терроризму и экстремизму и проведении форума «Ислам против терроризма», – сказал председатель Мажилиса.

К. Джакупов ознакомил Премьер-министра Нидерландов с работой парламентариев, в том числе в рамках законодательной поддержки Пяти институциональных реформ.

М. Рютте в свою очередь назвал три ключевых момента, которые имеют большое значение для развития отношений Казахстана как с Нидерландами и Европейским союзом, так и миром в целом. По словам Премьер-министра Нидерландов, это вступление нашей страны в ВТО, завершение переговорного процесса по подписанию нового Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с ЕС, а также программа «100 конкретных шагов», успешное выполнение которой, по мнению М. Рютте, позволит нашей стране соответствовать стандартам ОЭСР.

М. Рютте также выразил готовность Нидерландов поддержать кандидатуру Казахстана на пост в непостоянные члены СБ ООН на 2017–2018 гг.

Отметив, что порядка 50 шагов из программы «100 конкретных шагов» касаются экономических реформ, М. Рютте подчеркнул, что Нидерланды готовы к эффективному сотрудничеству с Казахстаном. В качестве перспективных направлений Премьер-министр Нидерландов назвал сельское хозяйство, водную инженерию, малый и средний бизнес, инфраструктуру, нефтегазовый сектор.