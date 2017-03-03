​Шоки в прошлом

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Михаил Максимов

Болезненный опыт прошлых девальваций заставляет казахстанцев по-прежнему опасаться возможного резкого снижения курса национальной валюты, однако в Национальном банке утверждают, что одномоментные девальвации при текущем валютном режиме исключены.

Начало 2017 года выдалось для тенге более чем успешным. За первые два месяца национальная валюта укрепилась к доллару на 6,2%, за февраль рост тенге составил 3,5%. Повышение курса тенге в Национальном банке связывают с рядом обстоятельств. Во-первых, «на руку» тенге сыграла динамика фундаментальных факторов, и в первую очередь мировых цен на нефть. Их уровень стабилизировался выше 55 долларов за баррель. Кроме того, во второй половине февраля на соотношение спроса и предложения повлиял сезонный фактор – так называемая «налоговая неделя», когда предприятия-экспортеры продают часть валютной выручки для уплаты налоговых платежей. Это отразилось на предложении иностранной валюты и на фоне умеренного спроса способствовало в конечном итоге дополнительному укреплению тенге. И как видно по последним дням февраля, по завершении «налоговой недели» курс тенге несколько скорректировался.

Председатель Национального банка Данияр Акишев, комментируя основные тенденции на валютном рынке, высказал предположение, что определенная коррекция возможна и в марте, однако существующий уровень мировых цен на нефть будет поддерживать «сильный» тенге, а резкие изменения курса в одну или другую стороны маловероятны.

Глава финансового регулятора напомнил, что валютный рынок Казахстана живет в условиях свободного плавания, а курс тенге формируется под воздействием фундаментальных факторов. Уже в течение полугода Национальный банк не проводит интервенций на валютном рынке, предоставив курсу тенге возможность формироваться самостоятельно в зависимости от спроса и предложения на тенге и иностранную валюту.

– Я еще раз хотел бы отметить, что режим свободно плавающего обменного курса исключает вообще вероятность одномоментного значительного изменения обменного курса как в сторону ослабления, так и в сторону укрепления. Должны, наверное, сложиться какие-то совершенно невероятные факторы в один момент на валютном рынке, чтобы произошла такая ситуация, – отметил Данияр Акишев.

Важнейшей полезной функцией свободного плавания обменного курса является то, что ежедневные колебания курса позволяют экономике не накапливать дисбалансы, которые в прежние годы приводили к резким девальвациям. Поскольку курс постоянно пребывает в состоянии равновесия, необходимость в резкой корректировке тенге отсутствует.

– Если будет продолжаться благоприятная конъюнктура на мировых товарных рынках, если будет сохраняться ситуация в странах торговых партнеров, во многих из которых происходит улучшение экономической ситуации, в этих условиях курс тенге вряд ли будет подвержен каким-то значительным колебаниям, особенно в сторону ослабления по отношению к доллару, – заключил глава Национального банка.

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