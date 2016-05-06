Общество
Шокирующую социальную кампанию провела PETA в ТЦ Бангкока
Ксения Воронина
Рекламную кампанию "Что находится под кожей" провела зоозащитная организация PETA, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Petaasia.com.

Активисты буквально продемонстрировали, из чего сделаны модные аксессуары, одежда и обувь, попытавшись таком образом привлечь внимание людей к проблемам производства изделий из крокодиловой кожи.

"Таиланд является одним из крупнейших поставщиков кожи крокодилов. На фермах животные содержатся в ужасных условиях, кроме того, их подвергают страшным мучениям, в том числе освежеванию живьем. На производство одной сумочки уходит кожа трех-четырех крокодилов", – говорится в сообщении PETA.

Также жестокому обращению подвергаются змеи, ящерицы и другие экзотические рептилии. Каждый год, по крайней мере, не менее 440 тыс. диких питонов вылавливаются в джунглях Юго-Восточной Азии. Чтобы было проще снять кожу со змей, их подвешивают и накачивают водой через шланг, а также производят другие жестокие манипуляции.



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