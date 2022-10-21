Шоколад и флажки раздают в ЦОНах Астаны в честь Дня Республики

В госкорпорации "Правительство для граждан" организовали акцию в честь Дня Республики. Сотрудники ЦОНов с утра начали раздавать своим клиентам казахстанский плиточный шоколад, а также сувенирные флажки, сообщает Kazpravda.kz.
Услугополучатели получили уже более тысячи сладостей с государственной символикой, отметили в госкорпорации.
"Мероприятие организовано в поддержку единства народа страны, позитивного настроения к предстоящему национальному празднику и для пробуждения патриотических чувств соотечественников", - проинформировали в пресс-службе.
Акция продлится сегодня до вечера.
К слову, в связи с праздничными днями, в субботу ЦОНы и спецЦОНы будут работать как и в будни - до 18:00, а дежурные ЦОНы до 20:00.
Понедельник, 24 октября, будут работать только дежурные ЦОНы и спецЦОНы. В этот день клиентов будут принимать с 9:00 до 13:00.
23 и 25 октября являются выходными днями.
С 26 октября ЦОНы и спецЦОНы будут работать в привычном для граждан режиме, добавили в "Правительстве для граждан".