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Шоколада и зрелищ!

Дина Устиненко

В Алматы открылась уникальная сладкая выставка.

Шоколадные пингвины, ангелы, собаки, гири и даже шоколадный рояль. Все эти чудеса можно увидеть в Центральном государственном музее РК. До начала декабря алматинцы и гости города смогут расширить привычный маршрут культурных мероприятий, посетив выставку музея шоколада «Шоколандия».

Уже семь лет путешествуют передвижные сладкие выставки, приводящие в восторг как детей, так и их родителей, которых, по статистике организаторов, гораздо больше, чем самих малышей. Взрос­лый контингент посетителей выставок составляет около 70%. Самая желанная в каникулы экспозиция расположилась на огромной территории в 500 квадратных метров. Каждый экспонат вполне себе съедобен.

– Употреблять их в пищу все же нежелательно, – говорит экскурсовод Александра Галкина.

Путешествие шоколадных фигур по миру растягивается на три-четыре года. После этого их безжалостно утилизируют, а не радостно съедают.

– Идея создать что-то необычное по­явилась у нас еще в 2014 году, и буквально через год состоялось открытие первого в мире подобного музея. Первые выставки мало напоминали сегодняшние. Со временем нам стало понятно, что народ хочет не только зрелищ, но и хлеба. Посетителям очень понравилась наша идея соединить искусство, развлечение и еду. Мы добавили различные активности, и выставки превратились в шоколадный праздник, – комментирует Виктория Стибло, генеральный директор музея шоколада из Гонконга.

Погружение в сладкий мир начинается прямо с порога. Легкий шоколадный аромат и экспонаты, глядя на которые поверить в то, что все они сделаны из шоколада, получается с трудом.

– На создание некоторых экспонатов у мастеров уходит от нескольких дней до нескольких месяцев. На «возведение» изюминки выставки – шоколадной Эйфелевой башни – ушло около двух месяцев. В символе Франции более 500 мелких шоколадных деталей, и все они склеены исключительно горячим шоколадом. Клей не используется и ни в одном другом экс­понате, – говорит Александра.

Свежеприготовленные фигуры выглядят очень аппетитно, и удержаться от искушения отгрызть кусочек удается не всем посетителям, чему свидетельствует множество отпечатков зубов на экспонатах. Самые искусанные герои – шоколадные пингвины. Так же нападкам чаще всего подвергается рояль из белого шоколада, вес которого составляет 35 килограммов. Его и взрослые не гнушаются надкусить или поковырять пальцем – ну не верят дяди и тети, что столько добра простаивает. Часто обнаруживается недостача мелких экземпляров коллекции – излюбленные экспонаты для несанкционированного исчезновения в детских желудках – шоколадные шашки.

Помимо самих экспонатов, на выставке представлены зоны с интерактивами, просмотром фильма о шоколаде и, конечно же, дегустация. Мастер-классы и дегустация – это самые интересные этапы для ребятни. Дети выбирают шоколадную фигурку, затем разукрашивают ее пищевыми красителями и либо забирают с собой, либо съедают, последнее бывает гораздо чаще. На дегустации всем посетителям предлагают попробовать восемь видов бельгийского шоколада: апельсиновый, клубничный, белый, молочный и другие.

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